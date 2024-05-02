Общество 02.05.2024 в 14:53
Три «Лексуса», конфискованные у пьяных водителей в Бурятии, уехали на СВО
А «черные лесорубы» снабдили войска древесиной и бензопилами
Текст: Андрей Константинов
Служба судебных приставов Бурятии передала на нужды военнослужащих конфискованное имущество.
«С начала 2024 года в зону спецоперации отправились 7 транспортных средств, которые были конфискованы у граждан, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это грузовой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожники «Нива» и Lexus GX470», - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Помимо автотранспорта, министерству обороны были переданы древесина и бензопилы, конфискованные у «черных лесорубов».
Как отметили в УФССП Бурятии, конфискованное у должников имущество приставы передают на нужды СВО с 2022 года.
Фото: «Номер один»
«С начала 2024 года в зону спецоперации отправились 7 транспортных средств, которые были конфискованы у граждан, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это грузовой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожники «Нива» и Lexus GX470», - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Помимо автотранспорта, министерству обороны были переданы древесина и бензопилы, конфискованные у «черных лесорубов».
Как отметили в УФССП Бурятии, конфискованное у должников имущество приставы передают на нужды СВО с 2022 года.
Фото: «Номер один»
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