Три «Лексуса», конфискованные у пьяных водителей в Бурятии, уехали на СВО

Служба судебных приставов Бурятии передала на нужды военнослужащих конфискованное имущество.«С начала 2024 года в зону спецоперации отправились 7 транспортных средств, которые были конфискованы у граждан, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это грузовой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожники «Нива» и Lexus GX470», - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.Помимо автотранспорта, министерству обороны были переданы древесина и бензопилы, конфискованные у «черных лесорубов».Как отметили в УФССП Бурятии, конфискованное у должников имущество приставы передают на нужды СВО с 2022 года.Фото: «Номер один»