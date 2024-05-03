Глава Бурятии потребовал более агрессивно внедрять научные разработки

2 мая при главе Бурятии состоялось заседание Совета по науке и инновациям. Свои научные проекты там презентовали Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления (ВСГУТУ) и Институт физического материаловедения СО РАН.Как сообщили в пресс-службе правительства, в Бурятии в 2023 году запатентовали 8 разработок, которые находят применение в сфере сельского хозяйства и промышленности. Например, патент на сорт яровой мягкой пшеницы «Байкальская» Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства СФНЦА РАН отличается определёнными преимуществами. Средняя урожайность нерайонированных сортов пшеницы этого типа составляет от 8 до 14 центнеров на гектар, а контрольный посев пшеницы «Байкальская» составил почти 19 центнеров на гектар. Внедряет эту технологию бурятское СПК «Колхоз Искра». А разработка ВСГУТУ – переработка промышленных отходов (золошлаков) – перспективное направление в дорожном строительстве. Индустриальным партнером этого направления стала компания ТГК-14.Победителями конкурса на оснащение научным оборудованием участников НОЦ «Байкал» стали пять организаций, две из которых из Бурятии. Это БГУ и сельхозакадемия. Для последней закуплен программный комплекс «Лаборатория генетики животных», нацеленный на увеличение мясной продуктивности крупного рогатого скота и овец местной селекции. На базе комплекса в академии создана лаборатория генетических исследований животных. А Бурятский госуниверситет теперь располагает анализатором размера наночастиц и дзета-потенциала для проведения научных опытов.О проектах ВСГУТУ рассказал проректор вуза Дмитрий Шалбуев. В частности, на совете была представлена разработка силового полого корпуса беспилотного летательного аппарата из слоистых композиционных материалов с отстегивающимися крыльями. Вес аппарата при размахе крыла 3,2 метра на 20-25% меньше аналогов, а по прочности и жесткости не уступает или выше аналогов. Прошёл ряд виртуальных и реальных испытаний, по итогам которых сделаны выводы о перспективности полноценного внедрения разработки в производство.Также ВСГУТУ представил ещё один продукт – энергетические батончики на основе сухих экстрактов, шрота кедрового ореха, сухих соков и сушеных ягод. Они изготавливаются на местном сырье и обеспечивают организм дополнительной энергией, обладают антиоксидантными свойствами. Университету рекомендовано разработать механизм промышленного производства батончиков.Директор Института физического материаловедения СО РАН Андрей Номоев представил доклад о Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «Скиф») Института катализа СО РАН. Это проект с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить бурятским учёным передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в области химии, физики, материаловедения, биологии, геологии, гуманитарных наук. СКИФ создаётся в рамках нацпроекта «Наука и университеты» для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.По итогам заседания глава Бурятии дал ряд поручений министерствам транспорта, промышленности и образования, а также призвал активнее включать проекты ученых в работу межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».– Доля участия бурятских учёных в написании научных статей, получении патентов и производстве конкурентоспособных технологий и высокотехнологической продукции должна быть выше. Научные разработки, их практическое внедрение должны быть более агрессивными, нужно активнее привлекать инвесторов в перспективные проекты. Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты, – заключил Алексей Цыденов.Напомним, межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал» был создан в 2020 году для содействия решению проблемы импортозамещения, экономического развития Иркутской области и Бурятии. Центр поддерживает науку, занимается поиском и внедрением новых технологий в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов. Наработки учёных впоследствии должны находить применение в строительстве, фармацевтике, здравоохранении, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Участниками НОЦ «Байкал» в Бурятии являются ведущие вузы и научные институты СО РАН.Фото: пресс-служба правительства Бурятии