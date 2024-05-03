В Улан-Удэ многомиллиардный проект рискует превратится в нескончаемый долгострой

В Улан-Удэ работают два комплекса очистных сооружений канализации: Правобережный и Левобережный. Оба находятся в ведении МУП «Водоканал». На Правобережных очистных, построенных в 1974 году, идет масштабная реконструкция. Она началась в 2017 году и длится до сих пор, хотя объект обещали отремонтировать до конца 2024 года. «Номер один» выяснил, почему запуск обновленных очистных затягивается.Самый крупный проект в улан-удэнском ЖКХ последних лет – это реконструкция Левобережных очистных сооружений. Самые заинтересованные в скорейшем окончании этого проекта горожане - жители мкр. Стеклозавод, СНТ «Стекольщик» и первого участка мкр. Дивизионный. Ведь именно они с наступлением теплых дней страдают от разносящихся по округе неприятных запахов.Ранее власти обещали, что ремонт главной городской канализации завершится к концу 2024 года. Но что-то подсказывало, что к намеченному сроку работа не завершится. Так оно и вышло.- По состоянию на 16 апреля 2024 года техническая готовность объекта составляет 20,63%, - сообщила «Номер один» заммэра г. Улан-Удэ - председатель комитета по строительству администрации г. Улан-Удэ Татьяна Матвеева.Чиновница также отметила, что «суммарно кассовый расход за 2017 - 2023 гг. составляет 11 241 205,09 тыс. рублей».- Завершение работ запланировано на 2026 - 2027 гг., - сообщила Татьяна Матвеева нашему изданию. Однако, вспоминая то, какими скандальными историями сопровождалось начало реконструкции, запланированные даты вызывают сомнения.Работы на Правобережных очистных сопровождались различными неприятными поворотами. В том числе из-за отношения к делу некоторых представителей городской власти.Несколько лет назад прогремела история с крупным скандалом вокруг Константина Мошковского. Будучи председателем комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, он совершил ряд действий, за которые впоследствии попал под суд и получил приговор за превышение должностных полномочий.Напомним суть скандала. Комитет городского хозяйства и московская АО «Фирма ОРГРЭС» подписали контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию очистных. Компания разработала проект за 42 млн рублей, сдала его в феврале 2017 года, но уже в марте 2018 года фирма стала банкротом, а в документации обнаружили большие недостатки.Из бюджета Улан-Удэ пришлось выделить деньги на корректировку документации - 5,9 млн рублей. После вступления уголовного приговора в отношении Мошковского в силу восточно-байкальский межрайонный природоохранный прокурор вчинил ему иск о взыскании ущерба муниципальному бюджету.Несчастливо начавшись, проект также медленно и трудно шел вперед. В разное время на объекте работали разные компании.Как напомнили в комитете по строительству мэрии, в 2017 - 2021 гг. администрация заключила муниципальные контракты с АО «Ротек». Эта фирма успела выполнить работы на 1,28 млрд рублей. Однако работы, поскольку проект был разработан с ошибками, пришлось приостановить. После корректировки ПСД город объявил открытый конкурс на поиск нового подрядчика. Но торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки. В итоге в 2022 году администрация заключила контракт с ООО «ИБТ», а полоса невезения не заканчивалась.- В результате неисполнения своих обязательств в соответствии с условиями муниципального контракта администрация Улан-Удэ направила ООО «ИБТ» решение об отказе исполнения своих обязательств в одностороннем порядке. 19 июля 2022 года контракт расторгли, - описала Татьяна Матвеева перипетии затянувшейся реконструкции.Через несколько дней после разрыва договора с одним деловым партнером город нашел другого - федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой».- Его учредителем является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, - подчеркнула солидность фирмы Татьяна Матвеева.На текущий год на реконструкцию Правобережных очистных из бюджета выделено 5,4 млрд рублей (из бюджета РФ – 5,3 млрд, РБ – около 0,1 млрд, и совсем немного дает бюджет г. Улан-Удэ).Как ранее рассказывал руководитель Дирекции по реконструкции Правобережных очистных сооружений канализации Евгений Авраменко, в 2017 - 2018 гг. подрядчики построили сооружение первого пускового комплекса, состоящее из блоков механической очистки и радиальных песколовок. В 2019 - 2020 гг. появилась станция ультрафиолетового обеззараживания и блок фильтров доочистки первой ступени.В 2021 году, в связи с выходом Приказа Минприроды РФ № 83, проектную документацию скорректировали. «В 2022 году работы по реконструкции возобновились», - отмечал директор.Сейчас рабочие заняты строительством сооружений первой технологической линии и сооружений доочистки сточных вод, обработки осадков сточных вод. По последним сооружениям идут фасадные и внутренние работы.На емкостных сооружениях (горизонтальные аэрируемые песколовки, аэротенки, вторичные отстойники и др.) завершаются бетонные работы. Во втором полугодии текущего года строители намерены провести гидравлические испытания емкостных сооружений, а также организовать работы по переключению действующей линии Правобережных очистных на построенную. Это уже можно назвать заметным шагом вперед.- После завершения данных мероприятий будут осуществляться строительно-монтажные работы по второй технологической линии, - рассказала Татьяна Матвеева, признавая одновременно отставание по срокам реализации.Строительно-монтажные работы столкнулись с проблемами. Не повезло ни с летом, ни с зимой.Как известно, с 2019 году Бурятия вступила в очередной многолетний цикл многоводности. То, что вода в районе проведения реконструкции может подняться выше ожидавшегося уровня, по документам не предусмотрели. По словам муниципальных чиновников, из-за больших осадков, выпавших летом прошлого года, уровень грунтовых вод как раз и превысил проектную отметку.- В результате возникла необходимость разработки технических решений и выполнения мероприятий по водопонижению при строительстве объектов: «Контактный бассейн четырехсекционный», «Иловая насосная станция первой линии», «Здание механического обезвоживания осадков», «Аварийные иловые площадки», технологические и инженерные трубопроводы, - рассказали в мэрии.Зимой 2022 - 2023 и 2023 - 2024 гг. установилась очень низкая температура воздуха и пришлось приостанавливать бетонные работы.Существует также проблема с отсутствием полигона для размещения отходов - осадков сточных вод IV класса опасности.- В соответствии с проектной документацией предусмотрен вывоз накопленных осадков сточных вод на полигон ТКО в объеме 123 176 кубометров (190 923 тонны) в целях их размещения, захоронения, - отметили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.Но так получилось, что на территории Бурятии полигона для размещения указанных отходов нет. В том числе по причине закрытия в конце 2022 года предусмотренного проектом полигона ООО «СМП».Поскольку надежды на этот полигон не оправдались, непонятно, каковы будут дальнейшие действия мэрии. Ведь для работы в рамках закона (а муниципальный ЖКХ объект не имеет права работать иначе) очистные сооружения должны иметь все полагающиеся сопутствующие элементы.Это тем более важно, так как реконструируемые Правобережные очистные призваны также принять на очистку весь объем стоков, который поступает на Левобережные.Еще во времена Константина Мошковского в столице Бурятии размышляли, что делать с Левобережными очистными. На положение с этим объектом даже обратила внимание природоохранная прокуратура.Объект можно было бы тоже попытаться реконструировать за счет бюджета. Это обошлось бы как минимум в 6 млрд рублей. Но был другой вариант – перебрасывать «левые» стоки на «правые» очистные, проложив трубопровод через реку Селенгу.Ориентировочные прикидки, которые делали несколько лет назад, показали, что трубопровод может стоить примерно 2 млрд. Это гораздо меньше, чем начинать на Левобережных очистных реконструкцию, подобную той, что до сих пор не могут завершить на Правобережных.«Мы понимаем, что ввод очистных сооружений в любом случае повлияет на тарифную составляющую. Если переключить стоки и уйти от Левобережных очистных сооружений, на тариф серьезного влияния это не окажет», - говорил директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин.Поэтому муниципалитет решил построить коллектор. В настоящее время ведется разработка проектной и рабочей документации для его строительства.- 17 ноября 2023 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Сетьстройпроект»», - отметили в мэрии города.Документация будет готова к декабрю 2024 года. В столице Бурятии грядет довольно уникальный объект – транзитный трубопровод.После окончания реконструкции Правобережных очистных сооружений города Улан-Удэ сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему. Горожанам же остается лишь ждать и надеяться, что многомиллиардный проект не превратится в нескончаемый долгострой.Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии