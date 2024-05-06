В Улан-Удэ показывают, как будет выглядеть участок под объект УФСИН

На сегодня в ходе публичных слушаний по изменению площадей городского леса высказано уже более 3000 предложений и пожеланий социального характера.Напомним, объект в Улан-Удэ предусмотрен Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 г, которую одобрило правительство России. Ранее представители УФСИН по Бурятии сообщили, что на объекте кроме помещений для отбывания наказания, будут построены здания и сооружения в том числе для судей, прокуроров, адвокатов и иных институтов гражданского общества. Поэтому специалисты и называют объект - гибридным. Также УФСИН Бурятии сообщил, что отбывать наказание на новом объекте будут только жители Бурятии.Тем временем, с 27 апреля началась процедура публичных слушаний по изменению границ лесного участка на месте будущего строительства и компенсаций лесному массиву города за счет других территорий. По адресу ул. Бабушкина, 25 каб. 4, работает экспозиция, на которой можно на картах увидеть, где именно расположен участок под будущий объект, в какой удаленности от жилых массивов, и каким образом будет решен «лесной» вопрос.Ранее мэрия Улан-Удэ уже сообщала: “Из состава лесов будут выведены 162 гектара (на месте будущего строительства). Но при этом в состав городских лесов будут включены 163 гектара в других частях города. Таким образом, площадь этих городских лесов будет увеличена. Кроме этого, будут проведены компенсационные высадки зеленых насаждений. И эти мероприятия, безусловно, коснутся микрорайона «Энергетик».Побывавший на экспозиции первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский высказал свое мнение о ней:- Все достаточно четко организовано. Все жители Улан-Удэ, которых интересует тема, могут увидеть и услышать от специалиста, как изменится карта лесного массива города в связи с планируемым строительством. Что касается самого будущего объекта УФСИН, то он не является предметом нынешних публичных слушаний, сейчас на повестке только изменение размеров городских лесов.Тем не менее Олег Екимовский высказал свое отношение о реакции жителей города на будущее строительство:- Я понимаю, что за последние несколько месяцев тема объекта УФСИН стала предметом жарких дискуссий и среди жителей микрорайонов в юго-восточной части Улан-Удэ, и в социальных сетях. И то, что уже в рамках идущей процедуры публичных слушаний уже более 3 тысяч жителей города внесли свои предложения и пожелания, говорит о том, что эта тема остается интересной для горожан. Я могу предполагать, большинство запросов из этих 3 тысяч у жителей того же микрорайона «Энергетик» касаются социального и инфраструктурного развития территории. Надо сказать, что объекты ФСИН по всей стране – это такая же инфраструктура, как и транспортная, социальная, экологическая. Эти объекты всегда сопровождают города, и Улан-Удэ - не исключение. И у нас появляется возможность повысить качество объектов в городе, построив новый объект ФСИН, и закрыть аварийные старые.У жителей «Энергетика» действительно накопились вопросы по развитию своего поселка и они их отправляют в виде предложений письменно или электронно, в том числе и критические. Большое количество поступающих предложений в рамках публичных слушаний подтверждают и в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации города. По словам специалистов, в первую очередь идут предложения социального характера, касающиеся поселка Энергетик и ближайших микрорайонов - расширить дорогу, построить школу, высадить деревья и кустарники, разбить парк.Проходящая сейчас процедура публичных слушаний со сбором пожеланий и предложений закончится 8 мая мероприятием во дворце детского и юношеского творчества. Там пройдут публичные обсуждения по теме изменений границ лесного участка.По процедуре слушаний голосований на мероприятии не предусмотрено.