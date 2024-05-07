В Улан-Удэ запустили парящий фонтан

В Улан-Удэ сегодня, 7 мая специалисты «Водоканала» запустили один из самых необычных городских фонтанов. Это парящий в воздухе водопроводный кран, который находится на территории сквера «Серебряной воды» имени Леонида Ткаченко, рассказали в пресс-службе городского «Водоканала».

Также сотрудники предприятия подключили питьевой фонтан. Воду для него подают специально с водонасосной станции, расположенной недалеко от «Водоканала». Ежедневно вода из питьевого фонтана проходит лабораторный контроль.

Как сообщили на предприятии, уже на следующей неделе в сквере начнутся работы по озеленению участков и высаживанию цветов.

Напомним, сквер «Серебряной воды» имени Л.Д. Ткаченко был открыт осенью 2022 года. Фактически за два месяца сотрудники «Водоканала» возвели его с нуля.

Фото: скриншот видео «Водоканала» Улан-Удэ