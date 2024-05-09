Глава Бурятии поздравил жителей республики с Днем Победы

Поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы!Победа в Великой Отечественной войне была завоевана не только силой оружия и военным мастерством, но и особой сплоченностью народов нашей страны на поле боя и в тылу. Вместе в одном окопе, в одном строю, в одном цеху, плечом к плечу стояли бурят и русский, армянин и азербайджанец, татарин и узбек, украинец и белорус - все народы Советского Союза.И сегодня мы, потомки наших героических отцов, дедов и прадедов, не должны забывать уроки и цену, которая была заплачена во имя Великой Победы. В годы войны на их долю выпали тяжелые испытания, но они с честью прошли славный военный и трудовой путь, отстояли свободу и независимость нашей страны и всего мира от фашизма.Нынешние события во многом зеркально повторяют предшествовавшие самому страшному и кровавому конфликту в истории человечества. Западные страны, прикрываясь опасной, часто экстремистской идеологией, пытаются объединиться и развалить нашу общность, разорвать крепкие родственные и дружеские связи между народами России.Но сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, у нашего государства есть мужественные, доблестные защитники, кто не дал и не даст злоумышленникам реализовать свои планы. Воины России дают достойный отпор вражеским силам, отстаивают мир и свободу народов нашей страны.Наши земляки, участники специальной военной операции, отмеченные воинскими наградами и нет, по праву являются настоящими героями Отечества, защитниками, заслонившими мир от вновь поднявшего голову нацизма.И в наше время, как и 79 лет назад, Победа будет за нами, враг будет разбит!С праздником, дорогие земляки!