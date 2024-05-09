Общество 09.05.2024 в 08:06

Глава Бурятии поздравил жителей республики с Днем Победы

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!
A- A+
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Днем Победы
Поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы!

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана не только силой оружия и военным мастерством, но и особой сплоченностью народов нашей страны на поле боя и в тылу. Вместе в одном окопе, в одном строю, в одном цеху, плечом к плечу стояли бурят и русский, армянин и азербайджанец, татарин и узбек, украинец и белорус - все народы Советского Союза.

И сегодня мы, потомки наших героических отцов, дедов и прадедов, не должны забывать уроки и цену, которая была заплачена во имя Великой Победы. В годы войны на их долю выпали тяжелые испытания, но они с честью прошли славный военный и трудовой путь, отстояли свободу и независимость нашей страны и всего мира от фашизма.

Нынешние события во многом зеркально повторяют предшествовавшие самому страшному и кровавому конфликту в истории человечества. Западные страны, прикрываясь опасной, часто экстремистской идеологией, пытаются объединиться и развалить нашу общность, разорвать крепкие родственные и дружеские связи между народами России.

Но сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, у нашего государства есть мужественные, доблестные защитники, кто не дал и не даст злоумышленникам реализовать свои планы. Воины России дают достойный отпор вражеским силам, отстаивают мир и свободу народов нашей страны.

Наши земляки, участники специальной военной операции, отмеченные воинскими наградами и нет, по праву являются настоящими героями Отечества, защитниками, заслонившими мир от вновь поднявшего голову нацизма.

И в наше время, как и 79 лет назад, Победа будет за нами, враг будет разбит!

С праздником, дорогие земляки!

Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов
Теги
день победы

Все новости

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Победы
09.05.2024 в 08:15
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
09.05.2024 в 08:10
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Днем Победы
09.05.2024 в 08:06
Михаил Асташов поедет в Париж
09.05.2024 в 08:00
С флагом по жизни
09.05.2024 в 07:00
В Улан-Удэ состоялись публичные слушания по участку под строительство объекта УФСИН
08.05.2024 в 20:55
Публичные обсуждения по участку под объект УФСИН собрали более 300 жителей Улан-Удэ
08.05.2024 в 19:15
В Бурятии прошел митинг «Весна победы»
08.05.2024 в 18:11
В Улан-Удэ состоялась презентация реконструкции «Путь к Победе»
08.05.2024 в 17:05
«Хотел бы миллион»
08.05.2024 в 17:01
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Победы
Уважаемые ветераны и труженики тыла, защитники Отечества! Дорогие земляки!
09.05.2024 в 08:15
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
Уважаемые улан-удэнцы, дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны!
09.05.2024 в 08:10
С флагом по жизни
Как 16-летний улан-удэнец водрузил над Рейхстагом Знамя Победы
09.05.2024 в 07:00
В Улан-Удэ состоялись публичные слушания по участку под строительство объекта УФСИН
Все замечания участников публичных обсуждений будут обработаны и найдут отражение в итоговом протоколе
08.05.2024 в 20:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru