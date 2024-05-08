Общество 08.05.2024 в 19:15

Публичные обсуждения по участку под объект УФСИН собрали более 300 жителей Улан-Удэ

Темой обсуждения станет изменение границ лесного участка в отдалении от Энергетика
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Текст: Иван Иванов
Публичные обсуждения по участку под объект УФСИН собрали более 300 жителей Улан-Удэ
В Улан-Удэ продолжается процедура публичных обсуждений по участку под объект УФСИН. С 27 апреля горожане высказали более 3000 предложений социального характера. Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества на общественных обсуждениях они высказывают свои предложения по изменению границ лесного участка на публичном обсуждении.

Для всех участников слушаний в ДДЮТ установлена экспозиция с картами лесных участков. Здесь все участники могут ознакомиться с проектом, его расположением и удаленностью от жилого массива. Рядом с экспозицией организована стойка регистрации, и стол для приема предложений и пожеланий. Также в фойе можно записаться на выступление, или чтобы задать свой вопрос в зале слушаний. Дополнительно на двух этажах ДДЮТ организована прямая трансляция слушаний для тех, кто не смог вместиться в зал. В целях безопасности на мероприятие нельзя проносить плакаты экстремистского характера, звукоусилители, газовые баллончики.

Напомним, объект ФСИН в Улан-Удэ предусмотрен Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 г., утвержденной правительством России в апреле  2021 г. Сейчас в Улан-Удэ есть две колонии строгого режима, две общего, колония-поселение и лечебно-исправительное учреждение ФСИН. Часть из них находится в аварийном состоянии.

Как пояснил перед началом слушаний Заместитель начальника УФСИН России по Республике Бурятия Евгений Слабухин, гибридный объект позволит ликвидировать существующие объекты исправительной системы. Все осужденные из Бурятии переедут в один комплекс.

- На сегодня все здания и сооружения, в которых отбывают наказание осужденные, находятся в ветхом состоянии. Данный комплекс объединит в себе не только здания и сооружения, в которых будут отбывать наказание осужденные, а также все институты гражданского общества, направленные на судопроизводство. В данных зданиях будут работать судьи, прокуроры, следователи, надзорные органы и т.д. На сегодня в штатном расписании предусмотрено количество сотрудников охраны от 1000 до 1300 человек. После того, как учреждение будет построено, в него будут переведены все осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях республики. Все учреждения, из которых будут переведены осужденные в учреждение объединённого типа, будут ликвидированы.

Для планируемого строительства выбран участок на окраине Улан-Удэ, в юго-восточной части города, который не граничит с городским жилмассивом. Как пояснили в городской администрации, лесной массив от строительства нового объекта не пострадает. Из состава лесов в Энергетике будут выведены 162 гектара. Вместо них в других частях города посадят 163 гектара лесов, а также проведут компенсационные высадки зелёных насаждений по всему городу, в том числе, в микрорайоне Энергетик”.

Как считает председатель ДНТ, расположенного в мкрн Светлый, Ирина Толмачева, публичные обсуждения помогут детально разобраться в вопросе:

- Сегодня я пришла на эту встречу, потому что мне небезразлично будущее нашего поселка, нашего района, в том числе Энергетика. Несколько месяцев я уже наблюдаю за тем, как народ обеспокоен вопросом строительства колонии и считаю, что необходимо разобраться в этом вопросе более детально, более трезво и по-взрослому.
Потому что на сегодняшний день больше эмоций, чем здравого смысла.

Публичные обсуждения собрали более 300 человек. Люди высказывают свои пожелания и предложения. Сейчас обсуждения продолжаются. По процедуре слушаний голосований на мероприятии не предусмотрено.
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колония

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