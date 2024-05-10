Общество 10.05.2024 в 13:36
В Улан-Удэ с 10 мая проводится плановое отключение горячей воды
Жители Советского района из-за реконструкций на теплосетях останутся без горячей воды на самый долгий срок - с 10 мая до 31 августа
Текст: "Номер один"
Мэрия Улан-Удэ опубликовала график отключения горячей воды.
В Железнодорожном районе Улан-Удэ плановые гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали №1 пройдут до 24 часов 13 мая
На тепломагистрали №3, 4 – до 12 мая.
В Октябрьском районе горячей воды у потребителей, запитанных от теплотрассы №5, не будет до 12 мая, от теплотрассы №6 – до 13 мая.
В Советском районе Улан-Удэ горячую воду отключат сегодня, 10 мая, а обещают вернуть лишь 31 августа.
Фото: "Номер один"
В Железнодорожном районе Улан-Удэ плановые гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали №1 пройдут до 24 часов 13 мая
На тепломагистрали №3, 4 – до 12 мая.
В Октябрьском районе горячей воды у потребителей, запитанных от теплотрассы №5, не будет до 12 мая, от теплотрассы №6 – до 13 мая.
В Советском районе Улан-Удэ горячую воду отключат сегодня, 10 мая, а обещают вернуть лишь 31 августа.
Фото: "Номер один"