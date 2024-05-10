В Улан-Удэ с 10 мая проводится плановое отключение горячей воды

Мэрия Улан-Удэ опубликовала график отключения горячей воды.В Железнодорожном районе Улан-Удэ плановые гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали №1 пройдут до 24 часов 13 маяНа тепломагистрали №3, 4 – до 12 мая.В Октябрьском районе горячей воды у потребителей, запитанных от теплотрассы №5, не будет до 12 мая, от теплотрассы №6 – до 13 мая.В Советском районе Улан-Удэ горячую воду отключат сегодня, 10 мая, а обещают вернуть лишь 31 августа.

Фото: "Номер один"

