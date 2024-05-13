Российские регионы сокращают дни и время продажи алкоголя

Ситуация с употреблением алкоголя и его последствиями в Бурятии сегодня не просто настораживает - об этом уже говорят с самых высоких трибун. Статистика неумолима, в 2023 году увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами на 32 процента по сравнению с 2022 годом. В прошлом же году каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в Бурятия совершены водителями, находящимися в состоянии опьянения. Первичная заболеваемость хроническим алкоголизмом в 2023 г. выросла почти на 20 процентов по сравнению с 2021 годом. Практические все цифры связанные с пьянством населения идут в гору.Изменения подхода с извечной российской болезнью в Бурятии назрели. И кое что уже делается. В части борьбы с пьяными за рулем Бурятия недавно удивила всю Россию. Напомним, глава республики Алексей Цыденов поручил минтрансу и ГИБДД проработать механизм передачи конфискованных за пьяное вождение транспортных средств на нужды СВО. Причем глава региона подчеркнул, что предлагаемая мера носит профилактический характер: «За прошлый год в республике задержано 7,8 тысячи водителей с признаками опьянения. Из них свыше 1,2 тысячи – повторно. А водители пусть задумаются, что пьяным за руль садиться - это не только очень опасно, но и накладно».Тем не менее, мер по борьбе с алкоголизмом в регионе явно недостаточно. Более того, ухудшение «алкогольных» показателей не уникальная проблема только для Бурятии. Статистика говорит, что по всей стране власти сталкиваются с печальными последствиями злоупотребления спиртным. И по мере возможностей стараются придумывать в своих регионах решения, способные остановить алкоголизацию.Изучая опыт в других субъектах страны, можно сделать вывод о двух трендах, и оба они касаются сокращения торговли спиртными напитками. Первый - это увеличение в календаре дней, в которых запрещается продажа алкоголя полностью. Сейчас в Бурятии спиртным запрещено торговать в преимущественно «детские» праздники – 1 июня и 1 сентября, «последний звонок». Однако, в других регионах изучают, или уже используют ограничения во Всемирный день здоровья (7 апреля), Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября), Дня молодежи (последняя суббота июня). Кроме того, регионы начали запрещать продажи в наиболее популярные праздники. Например, недавно в Курганской области ввели запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 29 апреля по 1 мая и далее с 9 по 12 мая. Официально ограничение введено «для обеспечения пожарной безопасности в регионе». Однако, если честно, региональные власти по всей России сталкиваются с повышенными отравлениями и запоями части населения во время длинных праздников. И стараются как-то сохранить здоровье людей.Второй вариант в регионах - это сокращение времени продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по всех магазинах на постоянной основе. Принимаются решения о запретах утренней и поздней вечерней продажи алкоголя. В Бурятии, напомним, спиртные напитки можно купить с до 9 до 21 часа, и как оказалось, это очень либеральные правила продажи. Может поэтому, за 2023 год в «Вытрезвитель» поступило почти 3 тысячи человек, что на 40 процентов больше, чем прошлый год. В тоже время, например, в республике Саха (Якутия) спиртное продают только с 14 до 20 часов. В республике Тыва - с 11 до 15 часов. Есть ограничения по времени, превосходящие те, что действуют в нашей республике - в Амурской, Калининградской и Мурманской областях алкоголь продают с 11 утра до 21 вечера.Есть все основания предполагать, что опыт, применяемый в других регионах страны будет изучен властями республики и применен на территории Бурятии.Фото: «Номер один»