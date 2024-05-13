На дорогах Улан-Удэ началась укладка фрезерата

– Ялтинская – оживленная городская улица с большим количеством трафика. Здесь приступили к укладке фрезерата. Это верхний слой асфальта, который снимают с ремонтируемых дорог. Здесь использовали асфальт с ул. Ключевская, плечо «маленькое» для транспортировки. Четвертый год используем фрезерат для усовершенствования грунтовых дорог, которые не попадают ни в федеральные, ни в республиканские программы, – рассказал Игорь Шутенков.





– Используем его не первый год. Такой вид ремонта дорог проявил себя очень хорошо. Здесь жители жаловались, что дорога в плохом состоянии и просили улучшить ее, – отметил первый заместитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Петр Касьянов.





В Улан-Удэ на ул. Ялтинская, которая соединяет улицы Жердева и Ключевская, отгрейдировали и отсыпали участок дороги протяженностью 850 метров. Также здесь уложили и уплотнили с помощью дорожного катка около 1000 кубов фрезерата. Это улучшит дорожное покрытие, что позволит автомобилистам ездить более комфортно.Ход работ на этой улице проверил мэр города Игорь Шутенков.В частном секторе, к примеру, использование фрезерата не только решает проблемы горожан, но и экономит бюджет. Только на этом участке дороги город сэкономит 1,5 млн рублей. Если в прошлом году на грейдирование и отсыпку дороги было потрачено 517 тысяч рублей, то фрезерат прослужит минимум три года.Грейдирование грунтовых дорог в Улан-Удэ стартовало в начале марта. За два месяца отгрейдировано и отсыпано уже более 30 участков дорог. Первоочередное внимание уделяется дорогам, где проходят маршруты общественного транспорта.– Плановые мероприятия определены, суммы тоже. В прошлом году 36 грунтовых дорогах усовершенствовали при помощи фрезерата. На этот год план по объёму такой же, но при этом уменьшится количество дорог, поскольку будет сделана ставка на качество. Будем отсыпать больше инертного материала на конкретный участок, – отметил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ