Общество 15.05.2024 в 12:06

В Бурятии прощаются с мобилизованным бойцом

Александр Нифонтов погиб в декабре 2023 года в боях за Красногоровку
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прощаются с мобилизованным бойцом
Сегодня в Курумкане прощаются с уроженцем села Александром Нифонтовым. В сентябре 2022 года он был мобилизован для участия в спецоперации. Погиб в декабре 2023 года в боях за Красногоровку.

Как сообщил вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7», Александр Нифонтов родился 14 февраля 1989 года. Учился в Курумканской средней школе №1. Принимал активное участие во всех мероприятиях школы, села и района.

В 2009-2010 гг. проходил срочную службу в танковых войсках в Забайкальском крае. После окончил Бурятский институт инфокоммуникаций - филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по специальности «Инженер по связи телекоммуникаций».

С 2012 по 2014 год служил по контракту в Улан-Удэ. С 2015 года работал в транспортной компании DPD в Иркутске.

29 сентября 2022 года Александр Нифонтов был мобилизован на спецоперацию. 28 июня 2023 года его наградили медалью «За боевые отличия».

«22 декабря 2023 года во время выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Красногоровка в ДНР подразделение, в котором служил Александр, прикрывало другие части от ударов противника. Им удалось защитить свой рубеж и с честью выполнить боевую задачу. К сожалению, в этом бою Александр получил ранения, несовместимые с жизнью, и геройски погиб. Ценой собственной жизни он спас своих боевых товарищей, оставаясь верным воинской присяге», - рассказали в чате.

За проявленные отвагу и смелость Александр Нифонтов представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Дома у Александра остались мама, жена, двое детей, брат и сестра.

Фото: «Курумкан-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

В Улан-Удэ провели ревизию упавших во время шторма деревьев
15.05.2024 в 12:47
В Улан-Удэ трещит по швам новый стадион
15.05.2024 в 12:26
Жителя Бурятии оштрафовали за брошенный окурок на 10 тысяч рублей
15.05.2024 в 12:19
В Бурятии прощаются с мобилизованным бойцом
15.05.2024 в 12:06
Монголия станет местом проведения всемирного бурятского фестиваля «Алтаргана»
15.05.2024 в 12:05
Около 400 жителей Бурятии покусали клещи
15.05.2024 в 11:44
День рождения БАМа: новый старт
15.05.2024 в 11:42
Житель Селенгинского района оплатил долги только после ареста автомобиля
15.05.2024 в 11:05
Бывший глава Иволгинского района Бурятии не смог избежать тюрьмы
15.05.2024 в 11:01
Собранных на Байкале ракообразных отправят коллекционеру в Гонконг
15.05.2024 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
В Улан-Удэ провели ревизию упавших во время шторма деревьев
Как отметили в мэрии, ни одно подрезанное дерево не упало
15.05.2024 в 12:47
Около 400 жителей Бурятии покусали клещи
Треть из них пострадали во время отдыха
15.05.2024 в 11:44
День рождения БАМа: новый старт
Легендарную стройку ждет второе рождение
15.05.2024 в 11:42
Собранных на Байкале ракообразных отправят коллекционеру в Гонконг
Они необходимы ему для научной работы
15.05.2024 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru