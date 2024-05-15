В Бурятии прощаются с мобилизованным бойцом

Сегодня в Курумкане прощаются с уроженцем села Александром Нифонтовым. В сентябре 2022 года он был мобилизован для участия в спецоперации. Погиб в декабре 2023 года в боях за Красногоровку.Как сообщил вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7», Александр Нифонтов родился 14 февраля 1989 года. Учился в Курумканской средней школе №1. Принимал активное участие во всех мероприятиях школы, села и района.В 2009-2010 гг. проходил срочную службу в танковых войсках в Забайкальском крае. После окончил Бурятский институт инфокоммуникаций - филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по специальности «Инженер по связи телекоммуникаций».С 2012 по 2014 год служил по контракту в Улан-Удэ. С 2015 года работал в транспортной компании DPD в Иркутске.29 сентября 2022 года Александр Нифонтов был мобилизован на спецоперацию. 28 июня 2023 года его наградили медалью «За боевые отличия».«22 декабря 2023 года во время выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Красногоровка в ДНР подразделение, в котором служил Александр, прикрывало другие части от ударов противника. Им удалось защитить свой рубеж и с честью выполнить боевую задачу. К сожалению, в этом бою Александр получил ранения, несовместимые с жизнью, и геройски погиб. Ценой собственной жизни он спас своих боевых товарищей, оставаясь верным воинской присяге», - рассказали в чате.За проявленные отвагу и смелость Александр Нифонтов представлен к награждению орденом Мужества посмертно.Дома у Александра остались мама, жена, двое детей, брат и сестра.Фото: «Курумкан-инфо.24/7»