В Бурятии отец 4-х детей не мог получить свою зарплату

Об инциденте в своем телеграм-канале сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.

- В мой адрес обратился многодетный отец из Кабанского района. В своем заявлении мужчина сообщал о невозможности полноценно содержать своих четырех детей, один из которых студент, два школьника и дошкольник. Из-за нарушения работодателем трудовых прав мужчины материальные трудности испытывала вся его семья, - сообщает Ганькина.

По словам Уполномоченного по правам ребенка, при рассмотрении обращения установлено, что работодатель в отсутствие согласия и уведомления работника заключил договор банковского счета с банком и направил зарплату мужчины на новый счет. При этом, заявление об изменении банковских реквизитов мужчина в бухгалтерию организации не направлял и ждал поступление денег на ранее имеющийся счет.

- Для принятия мер реагирования по факту нарушения трудовых прав была проинформирована прокуратура района и Госинспекция труда республики. Гендиректору ОАО «Селенгинский ЦКК» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, а директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Трудовые права многодетного отца восстановлены, мужчина получил причитающеюся ему заработную плату, - заключила Наталья Ганькина.

Фото: "Номер один"