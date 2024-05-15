Общество 15.05.2024 в 14:16

Житель Бурятии доказал в суде, что он не прохиндей

Член СНТ оскорбила знакомого в вайбер-чате СНТ

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии доказал в суде, что он не прохиндей

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. Член одного из СНТ, расположенных в Заиграевском районе, обиделся на женщину из этого же СНТ, которая в общем вайбер-чате, где состоят 323 человека, назвала его прохиндеем.

Мужчина, обращаясь в суд с иском, просил признать высказывания женщины не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также просил суд обязать истца разместить в письменном виде на информационном стенде СНТ, а также в мессенджере VIBER в группе СНТ опровержение о том, что высказывания ответчицы не основаны на фактах и взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что в мессенджере VIBER в группе сообщества СНТ во время переписки с председателем СНТ женщина назвала истца «прохиндеем», «поскольку в беседе был разговор о бездомных собаках, а также высказалась в его адрес, так как его наняли без согласия членов товарищества и в СНТ должности юриста нет».

Истец считает, что, исходя из толкования слова «прохиндей», означающего мошенник, жулик, а согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, истец к уголовной ответственности не привлекался, поэтому высказывание ответчика не соответствует действительности, содержит обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния, тем самым унижает честь, достоинство и деловую репутацию истца, нарушает личные неимущественные права.

Из заключения эксперта ФБУ Забайкальская ЛСЭ Минюста, полученного в материалы дела по проверке заявления истца, следует, что в высказывании «прохиндей» реализовано значение унизительной оценки лица.

Согласно словарю С.И. Ожегова, «прохиндей» означает мошенник, жулик, ловкач.

По сведениям из справки, представленной Информационным центром МВД по Республике Бурятия в отношении истца не имеется сведений о факте уголовного преследования, сведений об осуждении на территории РФ.

Таким образом, суд пришел к выводу, что ответчик распространила сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца, нарушающие личные неимущественные права. Поэтому нарушенное право истца подлежит восстановлению.

Суд решил исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда удовлетворить в части: «признать высказывание «прохиндей настоящий» не соответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию истца; обязать ответчицу разместить в письменном виде в мессенджере VIBER в группе сообщества СНТ сведения о том, что ее высказывание не основано на фактах и взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб.


Фото: "Номер один"

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суд компенсация оскорбление

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