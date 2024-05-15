Общество 15.05.2024 в 15:43

В Улан-Удэ на неделю перекроют переезд через трамвайные пути

Сложности у автомобилистов возникнут в Железнодорожном районе
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ на неделю перекроют переезд через трамвайные пути

В пятницу, 17 мая, с 23 часов до 6 утра 23 мая будет перекрыта дорога для автомобилистов и общественного транспорта по проспекту 50-летия Октября (возле дома №38). Как сообщили в мэрии города, связано это с проведением ремонтных работ на переезде через трамвайные пути.

В связи с этим, на период ремонта изменятся схемы движения автобусов по маршрутам № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59 и 100 в направлении центра города. Объезд закрытого для движения участка по пр. 50-летия Октября будет проходить через ул. Жуковского – ул. Хоца Намсараева – ул. Гагарина – и далее по утвержденным схемам.

Схема движения трамваев при этом не изменится.

 Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.

Фото: мэрия Улан-Удэ

 

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трамвай переезд ремонт автобусы маршрут автомобилисты

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