Общество 15.05.2024 в 17:19
В центре Улан-Удэ образовалась свалка на 120 тонн мусора
Горожане «соорудили» ее из мебели и бытовых отходов
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ продолжают убирать несанкционированные свалки. С 14 мая специалисты Комбината по благоустройству ликвидируют большую свалку на улице Горхонской в Советском районе. Уже вывезено более 120 тонн мусора, для чего понадобилось целых 11 КАМАЗов. Все работы планируется завершить завтра, 16 мая.
- Разобранная мебель, автопокрышки, бытовые отходы и одежда – это то, что чаще всего обнаруживают на несанкционированных свалках, - сообщили в Комбинате по благоустройству.
В ведомстве предостерегают граждан о том, что штрафы за организацию несанкционированных свалок достигают миллиона рублей.
Фото: скриншот видео Комбината по благоустройству Улан-Удэ