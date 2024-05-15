Общество 15.05.2024 в 17:19

В центре Улан-Удэ образовалась свалка на 120 тонн мусора

Горожане «соорудили» ее из мебели и бытовых отходов
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ образовалась свалка на 120 тонн мусора

В Улан-Удэ продолжают убирать несанкционированные свалки. С 14 мая специалисты Комбината по благоустройству ликвидируют большую свалку на улице Горхонской в Советском районе. Уже вывезено более 120 тонн мусора, для чего понадобилось целых 11 КАМАЗов. Все работы планируется завершить завтра, 16 мая.

 - Разобранная мебель, автопокрышки, бытовые отходы и одежда – это то, что чаще всего обнаруживают на несанкционированных свалках, - сообщили в Комбинате по благоустройству.

В ведомстве предостерегают граждан о том, что штрафы за организацию несанкционированных свалок достигают миллиона рублей.

Фото: скриншот видео Комбината по благоустройству Улан-Удэ

 

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мусор свалка уборка несанкционированная свалка Улан-Удэ

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