Через тернии к Богу

- Недоглядела. В душе было просто землетрясение - чувство вины такой силы, что никто не мог меня успокоить. Хотя близкие и говорили, что моей вины нет, но я мучилась страшно. Просто разрывало изнутри, - рассказывает девушка.





На территории оказалось три храма, часовня, звонница, трапезная, в отдельном корпусе комната трудников и кельи монахов. Есть даже баня и скотный двор. Когда проходишь через всю монастырскую ограду, мимо могил прежде служивших здесь святых отцов, видишь старинные арочные ворота из беленого камня.





- Не помню, какой был год, когда впервые приехала сюда. Помню, что тогда отец Алексий приехал с Афона и на трапезе всем рассказывал о поездке. Он подарил мне Одигитриеву икону и крест, который я и сейчас ношу. Батюшка Алексий - мой духовный отец. И треть жизни своей я провожу здесь, приезжаю почти каждый месяц за духовным окормлением и помочь, - объясняет Наталья.





- Тут готовят молясь, поэтому всегда вкусно, - говорит Лида, сидя напротив нас. - А вот завтра и вправду уже чай и хлебушка немного только можно. После ее слов у игумена зазвонил телефон, он взял трубку и включил громкую связь. Пожилая женщина сетовала, что сын курит, а потому плохо себя чувствует. Не хочет сдавать анализы и причащаться.







- В детстве я в Бога веру имел, а потом куда-то унесло меня. Но принесло обратно. Сначала семь лет жил при храме, а потом уже решился на постриг. Почувствовал, что нужно принять решение. Ну буду я еще сколько-то лет просто при храме жить, а что дальше?.. С мамой всю ночь книгу читали о монахах, молились, и она благословила меня на постриг. А утром просыпается: «Что ж я сделала!». Три месяца так переживала. Монашеский путь непрост. Жалела сына. Мне так больно было, непереносимо, мама для меня самый близкий человек на земле. Но потом она успокоилась, поняла, что выбор сделан верно. И это моя судьба, - рассказывает игумен.





Или если он приходит сюда только из-за разочарований в любви, делать ему здесь тоже нечего. А если, уже будучи монахом, он отречется от монашества - это тяжкий грех, он обязательно впадет в блуд. И вообще, если монах принимает обет, он должен до конца подвизаться в том обете, который дал. Любое отклонение - это тяжелый грех. Если до конца жизни не раскается и не вернется в монастырь, то ничего хорошего его душу не ждет.







Вопрос веры - один из самых парадоксальных. Научных обоснований существования чего-то всевышнего так никому и не удалось установить. Однако люди верили, верят и будут верить. «Номер один» отправился за стены древнейшего в Бурятии монастыря и выяснил, как люди приходят к Богу.Накануне христианского праздника Пасха мы задумались о том, как вообще люди обретают веру. Чтобы найти ответ на вопрос, решили отправиться в Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь, который основали более трех веков назад. Нашим проводником стала Лида, к вере в Бога она пришла после несчастного случая. Когда ей был 21 год, Лида осталась дома присмотреть за десятимесячной племянницей. Но случилось несчастье. Малышка опрокинула на себя стакан с кипятком и получила сильнейший ожог.В один из дней ее глаза сами нашли книгу, что стояла в шкафу. Это были «Основы православия». Строчка за строчкой, и душа Лиды успокаивалась, утешалась, смирялась. Так девушка открыла для себя Бога и начала свой путь. А племянница постепенно поправилась.Троицк встретил нас солнцем и голубым небом. Маршрутка остановилась прямо у ворот монастыря. Белоснежный, с золотыми куполами и крестами. Хотелось немного постоять у ворот, собраться. Обуяло некое смятение, но Лида влетела в ворота: «Здравствуйте!». Девушка принялась обниматься с прихожанами. Они все знакомы много лет - Лида часто трудится в монастыре.Братья и сестры украшают храмы к Пасхе, плетут венки, делают букеты, рвут прошлогоднюю жухлую траву на могилах игуменов. Монахов мы увидели немного. Но заметили много трудниц и трудников - людей, что приезжают пожить и поработать при монастыре. Мимо то и дело пробегали по своим делам послушники, которые готовятся стать монахами. С ними поговорить никак не удавалось, а может быть, в страстную неделю им это и не положено.Отвлечь от работы нам удалось одну женщину. Худенькая, с большими серыми глазами, Наталья Александровна - иконописец и реставратор из Иркутска. Имеет высшее художественное образование, по профессии она художник монументальной живописи. Наталья была во многих монастырях, но душа особо тянет ее именно в Свято-Троицкий Селенгинский.Настоятель монастыря батюшка Алексий - ее духовный отец. Наталья Александровна - член группы сестер-иркутян. Она намеренно в эти дни приехала помочь, принять участие в пасхальном оформлении.Надвратная икона в Троицком монастыре - ее работа, икона Святителю Иннокентию иркутскому в здешней часовне - тоже.- Святитель Иннокентий здесь находился больше, чем в Иркутске. В Бурятии его считают своим, он здесь жил. Это оригинальная иконография, композиция разработана специально для этого монастыря. На ней святитель Иннокентий освящает источник. Изображен Троицкий монастырь полностью, даже со снесенной старой часовней. Здесь все, что было раньше на территории монастыря, и все, что сейчас есть, - рассказывает Наталья.Также художница делала реставрацию иконы 19 века в большом храме. И многие сегодняшние пасхальные композиции в монастыре ее авторства, а также совместно с духовными сестрами.После недолгого разговора с Натальей нас пригласили разделить трапезу. Несколько женщин на длинных столах украшали праздничные куличи. Удивляло разнообразие постных блюд. Человек, который ни разу в жизни не постился, может подумать, что пост - это хлеб и вода. Однако нас поджидал суп с гречей и обжаркой из моркови. На второе принесли картофельное пюре, на десерт - пирог с ягодами.- Скажи ему, если помрет прямо на Пасху в храме после причастия - даже очень хорошо будет. Все, приезжайте с Богом, - шутливо сказал игумен и положил трубку.Батюшка Алексий, с теплыми, с хитринкой, глазами, глядя в самую душу и видя нашу некоторую робость, рассказал пару православных анекдотов и подытожил.- Православие - веселая вера, у нас по календарю что ни день - то праздник.По Евангелию, в Чистый четверг произошла Тайная Вечеря - последняя трапеза Иисуса Христа с его апостолами. Христос показывает свою любовь ученикам и причащает их своим телом и кровью, в духовном смысле мы сегодня оказываемся с ними там, на этой Тайной Вечере. Время теряет свою линейность, и даже по прошествии 2024 лет мы чувствуем Господа рядом с собой, - говорит батюшка.В монашестве отец Алексий уже 23 года. Сам родом из Читы. Постриг принял в Богородице-Владимирском храме в селе Сотниково. Рассказывает, что пришел к православию в осознанном возрасте, в 30 лет.Летом 2006 года отец Алексий был назначен исполняющим обязанности наместника восстанавливаемого Троицкого Селенгинского монастыря. 9 января 2010 года - на должность наместника обители, а 1 мая 2011 года епископом Улан-Удэнским и Бурятским Савватием возведен в сан игумена.- Приходят в монашество по-разному. Не всем, однако, надо быть монастырским человеком. Бывает, смотрю: «Ну какой с тебя монах?». Если человек думает: «Жениться мне или в монахи идти», то он уже не монах. Для тех людей, которые реально выбрали для себя монашество, этот вопрос вообще закрыт, не существует для них, - говорит отец Алексий.Возвращаясь домой, по пути на железнодорожную станцию мы попрощались с Лидой. На прощание она сказала: «Однажды из дальних краев ехал один дальнобойщик, и дорогу ему преградил крестный ход Свято-Троицкого монастыря. Он ждал, ждал. А потом поставил фуру на обочине и пошел со всеми с молитвою».Уже в пути мы задумались, что монашество - великий духовный подвиг, и не каждый имеет силу для этого. Но иногда, хоть на время, каждому нужно поставить свою тяжелую фуру у дороги и слиться с крестным ходом.Фото: «Номер один»