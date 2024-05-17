Инженеры Восточного военного округа установили понтонно-мостовую переправу через реку Джида

Специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) завершили установку понтонно-мостовой переправы через реку Джида в Бурятии для оказания помощи местному населению.

- После обращения главы республики по указанию командования ВВО понтонно-мостовая переправа установлена в районе населенного пункта Джида, - сообщила пресс-служба ВВО.

Накануне военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев. Всего для выполнения задачи в район было доставлено около 20 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости - КрАЗ-255Б.

По прибытии военные инженеры выполнили сброс понтонных звеньев и наведение переправы. При этом длина моста составила 105 метров с общей грузоподъемностью 60 тонн.

Для наращивания переправы, в случае подъема уровня воды, создан запас понтонных звеньев, а также проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники. Был организован контрольный пропуск техники по мосту.

Понтонная переправа начала работу, она будет функционировать до поздней осени текущего года.





Фото: пресс-служба ВВО