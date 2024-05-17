В Бурятии браконьерские точки не могут снести годами

В Бурятии проблема с браконьерскими постройками, увы, не редкость. Особенно когда незаконная добыча касается омуля. Нелегальные хижины повсеместно возводятся в дельте Селенги. Но кто бы мог подумать, что регулярный контроль властей имеет слабый эффект. Рыбацкие домики годами пытаются снести, но все тщетно.Из года в год неподалеку от озера Байкал, в разных местах селенгинской дельты, то и дело возникают новые браконьерские стоянки. Государство пытается бороться с этой стихийно появляющейся недвижимостью, но пока заметного перелома в положительную сторону не видно. Граждане продолжают возводить нелегальные хижины и рыбацкие домики.Выявлением браконьерских стоянок на пути нерестовой миграции байкальского омуля и поиском их владельцев занимаются не только правоохранительные органы. Ежегодно активную работу проводит Межрегиональное управление Росприроднадзора по Бурятии. В 2023 году дельту Селенги надзорный орган проверял с мая по сентябрь.- Выявлено 137 объектов браконьерской инфраструктуры, расположенных в дельте реки Селенги Кабанского района Республики Бурятия. Среди них: деревянные постройки, вагоны-бытовки и металлические контейнеры с печным отоплением, предназначенные для проживания, надворные туалеты, деревянные срубы и т. д., - сообщили в Межрегиональном управлении.Обследования прошли по поручению Росприроднадзора и межрайонной природоохранной прокуратуры. Также свою поддержку оказали сотрудники АБТУРа. Полученные результаты, разумеется, передали местным властям.В Межрегиональном управлении, например, отметили, что ответственность по сносу самовольных построек, расположенных в дельте Селенги, теперь лежит на Министерстве природных ресурсов по Бурятии и все материалы контрольных мероприятий направлены в ведомство.- На 22.04.2024 информация о принятом решении от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия не поступала, - констатировали сотрудники местного Росприроднадзора.Летом 2021 года природоохранная прокуратура, а также сотрудники Росприроднадзора проверили соблюдение природоохранного режима в селенгинской дельте. На тот момент они обследовали огороженный земельный участок площадью 174,8 квадратного метра, который располагался в границах водоохраной зоны Селенги.На участке обнаружили деревянное строение с признаками капитального объекта. А строительство таких объектов в центральной экологической зоне строго регламентировано. Также проверка нашла там деревянную беседку, металлическое сооружение и деревянный туалет. Интересно, что детальное изучение самовольного строения показало, что высота застроенного земельного участка ниже среднего многолетнего уровня воды в этих местах. Проще говоря, строения находились на землях водного фонда. Этот факт подтвердили данные Гидрометцентра.Владельцу участка выписали штраф. Но вот что стало с постройкой, неясно.Интересная ситуация складывается у силовиков, которые сейчас борются против самоволок в районе местности Заимка Фирса. Эта история началась еще в августе 2018 года. Тогда природоохранная прокуратура и сотрудники Росприроднадзора в очередной раз посетили селенгинскую дельту.В районе местности Заимка Фирса неизвестные построили брусовой дом, два грузовых металлических контейнера для проживания, деревянный туалет и шлакозаливное сооружение. Стоит отметить, что проверка также обнаружила ряд строений на огороженных земельных участках в местности Маяк.Однако вместо того, чтобы оперативно ликвидировать выявленное непотребство, межрайонный природоохранный прокурор в интересах Российской Федерации подал иск к Минприроды Бурятии (дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде г. Улан-Удэ. - Прим. ред.). В конечном итоге юридические баталии растянулись надолго.- Решением Железнодорожного районного суда от 22.05.2019 иск прокурора удовлетворен. На Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия возложена обязанность в срок не позднее года со дня вступления решения суда в законную силу организовать мероприятия по охране водного объекта - реки Селенги - путем освобождения от самовольно возведенных строений и приведения в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, - сообщили нашему изданию в Росприроднадзоре.В судебном вердикте указаны даже географические координаты участков, где следует провести работу. По словам заместителя министра природных ресурсов республики Алексея Гуслякова, в настоящее время министерство заключило договор «на оказание услуг по уборке территорий вышеуказанных земельных участков. Срок исполнения договора до 30.06.2024 г.».Не совсем ясно, что подразумевается под термином «уборка». Скорее всего, это демонтаж и вывоз из дельты Селенги выявленного силовиками самостроя. Тем не менее сухие факты остаются самими собой: нелегальные постройки выявили в августе 2018 года, а разберутся с ними в середине 2024 года. На снос ушло практически шесть лет.Ситуация с популяцией омуля, на который больше всего нацелены браконьеры, кажется, имеет тенденцию к улучшению. В этом году уже начали поднимать вопрос о том, можно ли разрешить добычу омуля в режиме промышленной разведки. А на фоне таких перемен особенно актуальна работа по сносу браконьерской инфраструктуры.Выявить браконьерские самоволки не самая сложная работа. И это еще повезет, если они находятся на земле, у которой есть арендатор или хозяин. Здесь хоть можно вынести штраф и предписание в положенный срок снести все постройки. Но что делать с теми домиками, которые стоят на малых островах в дельте Селенги? Ими пользуются не только браконьеры, но и местные рыбаки, и приезжие любители. Здесь проблема упирается в несколько причин. Первая – минприроды, получив обязанность снести все, что незаконно построено, должно это сделать за счет ограниченного бюджета. Снести, вывезти и убрать за собой весь мусор. Претензии по затратам предъявлять некому, так как нет конкретного хозяина у таких сторожек. Вторая причина – в таких домиках нуждаются не только браконьеры. Рыбацкий «хостел», как правило, возведен методом народной стройки, и даже если минприроды сумеет найти средства, чтобы снести его, местные рыбаки в короткие сроки возведут новый. По факту это борьба с ветряными мельницами. И вряд ли существенно влияет на уровень браконьерского размаха. Порядок наводить надо, но, может, снос рыбацких хижин не тот способ?Фото: «Номер один»