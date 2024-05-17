Общество 17.05.2024 в 16:01

Подросла на 3 сантиметра

В Новосибирске врачи помогли семикласснице с ужасным сколиозом после ДТП
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Текст: КП-Новосибирск
Подросла на 3 сантиметра
Новосибирские врачи исправили сколиоз и вернули девочке стройность. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я. Л. Цивьяна // Предоставлено родителями девочки
Новосибирские врачи поставили титановый позвоночник девочке с искривлением 33 градуса. Семиклассница Лилия попала под машину на пешеходном переходе 2 года назад. Водитель скрылся, а у девочки сильно просело плечо. Девочка не могла носить платья, в школе слышала насмешки и в конце концов ушла на домашнее обучение. Хирурги НИИТО выпрямили позвоночник с помощью титановой конструкции и 18 спиц. Лилия подросла на 3 сантиметра и теперь мечтает учиться на врача, сообщается в материале КП-Новосибирск.

Сбил и уехал

15-летняя Лилия из Хакасии 2 года страдала от травмы из-за ДТП. Вечером 10 июня 2022 года девочка вышла из сельского магазина и стала переходить дорогу по пешеходному переходу.

- Внезапно из-за поворота выскочил автомобиль, я не успела ничего сделать. Из-за удара я потеряла сознание, пришла в себя от запаха нашатыря. Прохожие помогли подняться, я отказалась от помощи и сама дошла до дома. Были синяки и ссадины, все лето у меня болела спина, а к осени начались сильные боли. Мы поехали в больницу, где у меня выявили сколиоз 3-й степени, - рассказала Лилия.

Водителя, сбившего девочку, так и не нашли. Раньше у Лилии было небольшое искривление позвоночника, но после травмы сколиоз стал прогрессировать буквально с каждым днем. Позвоночник искривился на 33 градуса, одно плечо стало намного ниже другого. Лилии пришлось отказаться от половины гардероба и терпеть насмешки одноклассников. А еще из-за боли стало невыносимо сидеть за партой.

- Одно плечо было выше другого, началась асимметрия ребер, было видно реберный горб, руки были разной длины. Некоторые дети не понимали, что такое сколиоз, я слышала издевки, но научилась с этим справляться. Друзья меня поддержали, но пришлось уйти на домашнее обучение, - говорит девочка.

Чудесное преображение

В начале 2023 года в хакасское село из Новосибирска приехал врач НИИТО, девочка пришла на консультацию и встала в очередь на квоту. Через год врачи пригласили на операцию в Новосибирск, ее назначили на конец апреля 2024 года.

- Я не думала, что все настолько запущенно. Хотела просто носить корсет. Было страшно. Операция длилась 5 часов, мне поставили титановую конструкцию и 18 спиц: искривление 33 градуса полностью исчезло! После операции осанка стала очень ровной, и я удивилась, глядя на себя в зеркало. Я не ожидала, что вырасту на 3 сантиметра, даже стала выглядеть красиво, - призналась Лилия.

Врач-нейрохирург НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Алексей Бузунов объяснил: конструкция, которую поставили девочке, останется на всю жизнь, но она не должна мешать подростку расти.

Через 2 недели школьницу выписали, теперь она по 15 минут в день занимается лечебной гимнастикой, соблюдает ограничения по поднятию тяжестей, наклонам и бегу. Семиклассница после своего преображения признается, что в будущем хочет учиться на врача.

- Сейчас моя мечта - полностью восстановиться после операции, ходить в школу, как все дети, и не видеть, как плачет бабушка. Показать ей, что я полностью здорова и мы это пережили, - добавляет Лилия.
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