Общество 17.05.2024 в 17:40

Жителей Бурятии научат определять мошенника по телефону

Топ фраз, при которых следует положить трубку
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии научат определять мошенника по телефону

Управление Службы судебных приставов по Бурятии попыталось оградить местных жителей от действий телефонных мошенников и опубликовали в своем телеграмм-канале список некоторых фраз, по которым легко можно распознать мошенника.

 

Если собеседник говорит вам: «Срочно переведите деньги на безопасный счет!», помните, что безопасного счета не существует. Если перевели – считайте, что ваши деньги ушли мошенникам.

 

Фраза: «На вас пытаются оформить кредит. Помешайте мошенникам и возьмите другой», тоже является частью преступной схемы. Если кредит все же взяли, то вас наверняка попросят положить его на безопасный счет.

 

«Карты каких банков у вас есть?» Будьте готовы, что лжесотрудники МВД могу вменять вам отмывание денег, соучастие в терроризме и многое другое, поэтому не стоит вестись на это.

 

«Назовите код из смс». Если назвали – мошенники получили доступ к вашему мобильному банку, Госуслугам и т.д.

 

«Перейдите по ссылке, которую мы вам пришлем». В случае перехода по ней знайте, что вы скачали вирус-шпион или попали на фишинговый сайт, ворующий персональные данные.

 

«Продиктуйте три последние цифры на обороте карты». Если продиктовали – мошенники в тот же момент смогут оплачивать покупки с вашей карты.

 

- Запомните, как только незнакомцы заговорили о ваших деньгах – сразу кладите трубку, - предупреждают в ведомстве.

Фото: loon.site

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мошенники телефон перевод деньги

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