Общество 20.05.2024 в 09:00

Кредит: кто может запретить его взять?

Разберем интересный вопрос
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Текст: Номер один
Кредит: кто может запретить его взять?
Pixabay

Вопрос: «Как супруги могут запретить друг другу брать кредиты?»

Михаил Георгиевич Р.

Один из супругов может внести условия о запрете другого супруга на взятие кредитов в брачный договор. Это возможно при наличии совместного брака с разделением имущества по заключенному брачному договору. В этом случае второй супруг будет обязан соблюдать эти условия, и банк не сможет выдать ему кредит без согласия первого.

Для достижения такого запрета супруг, инициирующий данное действие, должен обратиться к квалифицированному адвокату, специализирующемуся на семейном праве.

Важно отметить, что составление брачного договора и решение об ограничении финансовых возможностей супруга должны быть основаны на взаимном согласии и доверии обоих супругов и учитывать их общие интересы и потребности.

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