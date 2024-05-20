В Бурятию прилетели чижи

В Баргузинском заповеднике Бурятии продолжают вести рубрику под названием будни фенологов. На этот раз в «Заповедном Подлеморье» был зафиксирован прилет чижей.

- Мы продолжаем отмечать прибывающих птиц и слушать лесную музыку. Вот чивкает чиж – символ 2024 года! Слышно глухое воркование большой горлицы и флейтовые мотивы певчего и переливы оливкового дроздов, стрекотание и напевы в токовом полете пятнистого конька и реактивный звук пикирующего азиатского бекаса, - пишут в телеграмм-канале «Заповедного Подлеморья».

В заповеднике отмечают, что среди фенологических наблюдений фиксирование прилетающих птиц занимает важное место. Для этого нужны особые знания: умение различать птиц по видовым признакам и голосам и соответствующее оборудование. От фенолога же требуется наблюдательность, музыкальный слух, хорошее зрение и, конечно, знание птиц.

Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"