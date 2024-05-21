В Бурятии мать разрешала малолетним детям самим поехать на машине в баню

Днем 19 мая в селе Эрхирик Заиграевского района наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Тойота». Автоинспекторы остановили иномарку для проверки. За рулем машины оказался 12-летний мальчик, а в салоне находились еще двое малолетних детей. Ребенок пояснил, что управлять автомобилем ему разрешила мама.









«Сотрудники ГИБДД незамедлительно позвонили матери юного водителя и пригласили ее на место происшествия. В отношении 35-летней женщины составлен административный протокол за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Штраф за это нарушение составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - рассказали в МВД Бурятии.Госавтоинспекция призывает родителей, бабушек, дедушек не допускать к управлению авто-мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих прав и навыков вождения.Фото и видео: ГИБДД Бурятии