В центре Улан-Удэ установили запретные таблички

Улан-удэнцев просят бережнее относиться к элементам отдыха, установленным в центре города на площади Советов. Сегодня, 21 мая, сотрудники Комбината по благоустройству установили на площади специальные таблички. В них содержатся напоминания о том, что нельзя делать на летней зоне отдыха.

- Уважаемые горожане, очень надеемся на ваше понимание и просим вас бережно относиться к летней зоне отдыха. Вы можете не только сломать элементы благоустройства, но и нанести вред своему здоровью, - комментируют в пресс-службе мэрии города.

- Животные не предназначены, чтобы на них сидели и могут упасть от нагрузки, но вы всегда можете сделать с ними милые фотографии, - добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ