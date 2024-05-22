Общество 22.05.2024 в 10:05
В центре Улан-Удэ установили запретные таблички
Так улан-удэнцев просят бережнее относиться к зоне отдыха
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцев просят бережнее относиться к элементам отдыха, установленным в центре города на площади Советов. Сегодня, 21 мая, сотрудники Комбината по благоустройству установили на площади специальные таблички. В них содержатся напоминания о том, что нельзя делать на летней зоне отдыха.
- Уважаемые горожане, очень надеемся на ваше понимание и просим вас бережно относиться к летней зоне отдыха. Вы можете не только сломать элементы благоустройства, но и нанести вред своему здоровью, - комментируют в пресс-службе мэрии города.
- Животные не предназначены, чтобы на них сидели и могут упасть от нагрузки, но вы всегда можете сделать с ними милые фотографии, - добавили в ведомстве.
Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ
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