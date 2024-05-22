Ипподром в Улан-Удэ превратят в конноспортивный центр

В Улан-Удэ наметились подвижки в судьбе ипподрома, который пустовал почти 20 лет. Напомним, объект на протяжении последних лет был федеральной собственностью, поэтому республика не могла вкладывать средства в его возрождение. Однако теперь ситуация изменилась.- Нами достигнуто соглашение о создании нового акционерного общества, в которое войдут АО «Росипподромы» и правительство Бурятии, - сообщил зампред правительства РБ Галсан Дареев.По словам чиновника, в уставный капитал новой компании АО «Росипподромы» внесет имущественный комплекс ипподрома, а правительство РБ выделит равную стоимости комплекса сумму из республиканского бюджета. Всего для реконструкции ипподрома потребуется около 250 миллионов рублей, которые войдут в уставный капитал. Так как доля республики значительно превысит долю АО «Росипподромы», преимущественное право управления новой компанией будет за Бурятией. Подписание соглашения планируется уже этой осенью.После реконструкции ипподром будет преобразован в конноспортивный центр.- Здесь необходимо понимать, что изначально ипподром – это место для испытаний лошадей, их резвости и выносливости. Современный ипподром – это технически сложный и дорогой объект, где главной частью являются беговая и скаковая дорожки, которые представляют собой серьезное многослойное инженерное сооружение, на бетонной основе с дренажными каналами, обслуживающими подземными ходами, слоями специальной гальки, песка и не только. Стоимость строительства одной только беговой дорожки может достигать 300 миллионов рублей, а всего ипподрома – свыше 1 миллиарда рублей. И чтобы оправдать строительство такого ипподром в регионе должно быть не менее сотни чистокровных лошадей рысистых пород, и то при условии постоянного роста поголовья и дальнейшей селекционной работы. Иначе ипподром будет простаивать, ведь бега должны проходить каждые выходные в теплый период, должен работать тотализатор, быть организован досуг и питание посетителей и т.д. Поэтому в наших условиях, в условиях нашего бюджета и при наличии не более 30 рысаков с паспортами, ограниченного количества профессиональных наездников нам больше подойдет формат конноспортивного центра. Где помимо бегов и скачек можно организовать соревнования по другим видам конного спорта, в том числе национальным, - рассказал Галсан Дареев.Конноспортивный центр может объединять всех любителей лошадей. Здесь могут проходить занятия по верховой езде в конноспортивных секциях для детей и взрослых, здесь же могут организовать просто катания, прогулки и походы верхом на лошадях по окрестностям, либо в упряжи, занятия по иппотерапии.- Очень отрадно, что вместе с правительством в возрождение ипподрома подключились общественники. Уже создан новая федерация конных скачек «Мори Урилдаан», методом народной стройки начались ремонтные работы внутри ипподрома. А это значит, что когда мы приступим к официальной реконструкции, то сможем сэкономить бюджетные средства и направить их на дополнительные улучшения конноспортивного центра, - отметил зампред.Как уже сообщалось ранее, 25 мая ипподром уже соберет любителей конных скачек и коневодов со всей республики. Там пройдет открытие сезона и чемпионат Бурятии по конным скачкам. Призом на каждой дистанции будет мотоцикл. Призовой фонд составит 1 миллион рублей.На чемпионат подано уже 80 заявок от конников со всей Бурятии. Средства на призовой фонд выделили сами животноводы и спонсоры, не имеющие никакого отношения к лошадям, но очень болеющих душой за возрождение конного спорта.Фото: «Номер один»