Общество 23.05.2024 в 17:24

Мэр Улан-Удэ поручил оперативно отрабатывать все жалобы по вывозу мусора

Для этого чиновники будут мониторить соцсети
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил оперативно отрабатывать все жалобы по вывозу мусора
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок региональным оператором «Экоальянс» в связи с наступлением теплой погоды.

- Прошу глав районов сразу сигнализировать обо всех случаях задержки в вывозе мусора с контейнерных площадок. Надо усиливать работу, - поручил мэр.

Также Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства отслеживать и оперативно реагировать на все жалобы горожан в социальных сетях на несвоевременный вывоз мусора.

- От районов может не быть обращений, а в социальных сетях – гнев и возмущения жителей. Сергей Анатольевич (Гашев), прошу вас взять этот вопрос на контроль, а комитету – сразу все жалобы оперативно отрабатывать, - дал задание мэр.

Фото: «Номер один»
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