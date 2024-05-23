Общество 23.05.2024 в 17:24
Мэр Улан-Удэ поручил оперативно отрабатывать все жалобы по вывозу мусора
Для этого чиновники будут мониторить соцсети
Текст: Андрей Константинов
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок региональным оператором «Экоальянс» в связи с наступлением теплой погоды.
- Прошу глав районов сразу сигнализировать обо всех случаях задержки в вывозе мусора с контейнерных площадок. Надо усиливать работу, - поручил мэр.
Также Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства отслеживать и оперативно реагировать на все жалобы горожан в социальных сетях на несвоевременный вывоз мусора.
- От районов может не быть обращений, а в социальных сетях – гнев и возмущения жителей. Сергей Анатольевич (Гашев), прошу вас взять этот вопрос на контроль, а комитету – сразу все жалобы оперативно отрабатывать, - дал задание мэр.
Фото: «Номер один»
- Прошу глав районов сразу сигнализировать обо всех случаях задержки в вывозе мусора с контейнерных площадок. Надо усиливать работу, - поручил мэр.
Также Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства отслеживать и оперативно реагировать на все жалобы горожан в социальных сетях на несвоевременный вывоз мусора.
- От районов может не быть обращений, а в социальных сетях – гнев и возмущения жителей. Сергей Анатольевич (Гашев), прошу вас взять этот вопрос на контроль, а комитету – сразу все жалобы оперативно отрабатывать, - дал задание мэр.
Фото: «Номер один»
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