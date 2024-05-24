Власти объяснили, почему недостроенный хоккейный центр в Улан-Удэ начали разрушать

«В связи с нарушениями технологии выполнения работ при строительстве регионального центра по хоккею принято решение о демонтаже некоторых конструкций. Работы проведут до конца года за счет средств инвестора. Разработана проектная документация по сносу части блока №3, получено положительное заключение государственной экспертизы. При этом в блоках №1, 2, 4, включающих два ледовых поля и хостел, ведутся завершающие отделочные работы», - пояснили в правительстве Бурятии.





Как уточнил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, общая стоимость объекта по последней госэкспертизе составляет более 1,8 млрд рублей. Из них порядка 1,3 млрд. рублей – бюджетные средства, остальная сумма - средства инвестора-концессионера.





«Изначально инвестор планировал вложить порядка 250 млн, сейчас эта сумма выросла пости вдвое. На сегодня можно сказать, что инвестор свои обязательства выполняет, работы идут. Понятно, что они идут с отставанием от графика и нарушением сроков. Но вместе с тем предусмотрены определенные штрафные санкции в отношении инвестора. Поэтому он вдвойне заинтересован. Механизм концессионного соглашения он этим и предпочтителен и интересен для государства, в том числе и для инвесторов в своей части, в том что инвестор-концессионер строит по сути для себя, эксплуатирует и затем передает государству. При этом по итогам строительства объект ставится на баланс государства, и оно является собственником создаваемого объекта. И концессионер на правах, закрепленных в соглашении, эксплуатирует его в течение определенного количества времени. В нашем случае срок эксплуатации предусматривает порядка 10 лет», - рассказал Иван Козырев.







Напомним, строительство регионального центра по хоккею на территории Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ началось в 2020 году, объект должны были сдать уже в декабре 2021 года. Поначалу строители взяли неплохой темп, однако затем возведение объекта начало «подвисать», а сроки его сдачи неоднократно переносились.





Строительство курирует алтайское ООО «Арена», которое выступает в качестве концессионера.







Власти Бурятии объяснили ситуацию со строительством регионального центра по хоккею в Улан-Удэ. Ранее у многих горожан вызвало недоумение, что еще не до конца построенное здание начали сносить.Фото: «Номер один», скриншоты видео правительства Бурятии