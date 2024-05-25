Хендмейд, «патриоты» и «беспризорники»

Положение с названиями остановок, которые указаны на посадочных павильонах, пока не претерпело положительных изменений. Хотя эту сферу тоже надо бы привести к единообразию. Потому что существующие вариации устоявшихся в народе названий совсем не красят наш город.





Одна из загадок Улан-Удэ - это дублирование русскоязычных названий остановок на английский язык. Допустим, кто бывал у здания Центрального ГИБДД в микрорайоне Кирзавод, тот мог видеть - «ост. Центральное ГИБДД» и его англоязычный вариант «st. Central traffic police». Под «st.», очевидно, имеется в виду «станция», «место», «пункт», а не «улица» или иная расшифровка. Хотя остановку автобуса было бы легче обозначить надписью «bus stop».







В целом английский остановочный перевод представлен в Улан-Удэ двумя типами. Где-то он передает смысл названия, как на гибэдэдэшной остановке или у школы № 38, где четко написали: «st. School № 38». А где-то название просто передается транслитом, то есть русское слово отображается с помощью букв английского алфавита.







Одна из популярных остановок автобусов находится рядом с театром и называется «ост. Русский драматический театр». Власти перевели как «st. Russkiy dramaticheskiy teatr». Можно было бы написать что-то смысловое в духе «st. Russian Drama Theatre», но, увы. Название же «ост. ул. Геологическая» перевели как «st. Geologicheskaya». Как-то так вышло, что слово «улица» потерялось вовсе. А остальные пункты ожидания общественного транспорта и вовсе не познали транслита.





А что бурятский язык? Да, на автобусных остановках он тоже имеется. По крайней мере один факт нам известен, и это тоже близ бизнес-инкубатора. Но уже на другой стороне дороги от этого здания. Стоящий там посадочный павильон имеет справа нормальный русскоязычный вариант «ост. Республиканский бизнес-инкубатор», а слева продублировано по-бурятски. Будете в тех местах, обязательно подойдите и посмотрите на это редкое явление.





Мы обнаружили даже остановки, которые снабжены исключительно русскоязычными названиями. Находка сделана близ ВСГИКа на ул. Терешковой в Октябрьском районе Улан-Удэ. «АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ» - гласит вывеска в синем павильоне, выполненная зачем-то крупными заглавными буквами.





На улан-удэнских остановках есть посадочные павильоны с названиями вверху. Где-то они сделаны полноценно, где-то только частично. В любом случае под крышей этих построек можно укрыться от ветра и дождя. Однако мало кто обращает внимание на то, как выглядят остановочные таблички. Разделить их можно практически на три категории: самодеятельность, отголоски патриотизма и безымянные.С одной стороны, улан-удэнские власти стараются улучшить внешний облик главного города республики. Например, в центре вывески магазинов, аптек, заведений и т. п. сделали в едином стиле. Уже нет привычной вывески продовольственного магазина «Белочка» близ трамвайной остановки «Площадь Советов». Которая выделялась на фоне желтоватого здания своей зеленой безвкусицей. Ушла в историю также прежняя вывеска аптеки «Лара», что по сей день работает недалеко от «Байкал-Плаза». Но вот с другой стороны осовременивания города оказались наименования остановок. Про которые можно сказать лишь одно: «Кто вдоль, кто поперек, а я диагональю пытаюсь…».Отношение к дословному переводу нас удивило. Более того, есть вопросы и к русскоязычным вывескам... Когда размещали название на остановке близ бизнес-инкубатора, почему-то решили написать просто «Республиканский бизнес-инкубатор». А где же слово «ост.»? Если использовать сокращенное «ост.», тогда необходимо делать это повсеместно. А если не использовать, то тоже повсеместно. Дублирование на английский язык опять же прошло без «st.»: надпись «Respublikanskyi bisnes-inkubator» простецки висит на павильоне.Оба названия прикреплены к верхней части павильона, украшенной национальным орнаментом, частично его закрывая. Пожалуй, среди остановок она единственная демонстрирует в сфере своего названия республиканский патриотизм двуязычия. Но данное «патриотическое дублирование» производит впечатление какой-то стихийной акции. Русско-английские остановки - они, разумеется, не относятся ни к республиканскому, ни к всероссийскому патриотизму. А здесь именно русско-бурятская остановка-«патриот»!Мы обошли только некоторые места Улан-Удэ, оценив сложившуюся ситуацию с названиями остановок. Но не сомневаемся, что в других микрорайонах положение примерно такое же. Вывод прост - муниципалитету необходимо заняться этой темой. Устанавливать на площади Революции и других туристических местах красивые плиты-указатели для путешественников, которые на русском, бурятском и английском языках рассказывают о достопримечательностях, расположенных в окрестностях, это хорошо. Но не надо забывать и про менее пафосные стороны жизни Улан-Удэ. Про те же остановки.Зачем вообще на посадочных павильонах применен английский? Столица республики не является каким-то колоссальным центром международного туризма, чтобы английскому языку оказывать честь массово появиться на остановках города. В повальном английском дублировании потребности нет. Было бы достаточно продублировать в центре города и на этом остановиться. Толпы англичан, американцев и других англоязычных иностранцев никогда не будут посещать район Центрального ГИБДД на Кирзаводе. Сколько их побывало там с начала 2024 года? Сделаем смелое предположение, что ни одного.Тем не менее сегодня мы видим, что английский заполонил десятки остановок, а бурятского (второго государственного языка республики. - Прим. ред.) там, наоборот, практически нет. И напоследок. В Улан-Удэ до сих пор на крупных улицах присутствуют «беспризорные» остановки, на которых вообще не указано их наименование. В чем они провинились, коль на них муниципалитет махнул рукой?Остановки-«беспризорники», «криворукая самодеятельность», «отголоски патриотизма» и т. д. не должны оставаться пестрой «изюминкой». Если уж браться за архитектурное окультуривание вывесок и названий, то делать это нужно не только на магазинах, но и на остановках.Фото: «Номер один»