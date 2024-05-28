Бурятия присоединилась к Всероссийской акции «Помогать – это модно!» (0+). Москва, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Калининград – лишь часть городов, поддержавших инициативу.

В ходе этой акции добровольцы из каждого города рассказывают о том, почему они помогают другим и какая помощь сейчас особенно нужна.

- Это дарит незабываемые позитивные эмоции, это возможность самой их прочувствовать и подарить окружающим людям, людям, которым мы помогаем и это действительно те моменты, которые остаются с нами на всю жизнь, - говорит Мария Глазкова, волонтер Ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» республики Бурятия.

- Волонтерская деятельность - это не просто помощь, это дружба и знакомства. Я думаю, что это очень важно для нашей молодежи на сегодняшний день, - считает Адиса Доржиева, руководитель Бурятского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы».

К примеру, за прошлый год волонтеры Ресурсного центра «ДоброДом» организовали адресную помощь трем тысячам жителей Улан-Удэ.

- Присоединяйтесь к акции «Помогать – это модно!», выбирайте благотворительный фонд на Благо.ру или волонтерскую активность на Добро.Ру, и помните, что любая помощь бесценна, - призвал жителей Бурятии центр «ДоброДом».

Как отмечают эксперты, в России с каждым годом растёт число тех, кто помогает другим просто так. Их количество достигло 12 миллионов человек. Большая часть волонтёров — 6,6 млн — зарегистрирована на «Добро.Ру». Там для любого желающего помочь ближнему найдётся подходящий случай, а лидеры общественно-значимых инициатив могут найти себе помощников.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Ресурсный центр "ДоброДом"