Мужчины Улан-Удэ зачастили на уколы

- Мне стало интересно, как с помощью процедур можно изменить качество кожи, что-то подправить, подкорректировать. Интересна именно эстетическая косметология, - вспоминает врач-косметолог Очир Ринчинов.





- В марте 2023 года в Улан-Удэ проходила дискотека 90-х. Я написал Ольге, пригласил ее к нам в клинику, и она меня сразу узнала. Сначала было неясно, приедет ли. Закрыли записи специально с 15:00 до 19:00. Время было уже за пять вечера. Вдруг - раз! Дверь открывается и заходит Оля. Сразу начала снимать все на телефон, постить в социальных сетях. Даже отметила мой аккаунт. У нее сильная энергетика, но человек абсолютно простой, - с восторгом делится доктор.





Весна - пора цветения и красоты. Которая, как известно, спасет мир. «Номер один» удалось встретиться с мастером бьюти-индустрии, врачом-косметологом Очиром Ринчиновым. Специально для нашего издания он рассказал о тонкостях своей работы, опыте общения с Сергеем Зверевым, а также о том, что именно улан-удэнские парни увеличивают себе в его кабинете.Очир Ринчинов окончил медицинский факультет Бурятского государственного университета и прошел ординатуру по специальности «дерматовенерология» в ИГМУ. По этой профессии он несколько лет работал в Заиграевской ЦРБ. Но позже кардинально сменил направление.В 2013 Очир уехал в Иркутск, где выучился на врача-косметолога. Сначала работал в одной из клиник Улан-Удэ, затем принял решение открыть свою. И вот уже 11 лет продолжается его путь в безграничной индустрии красоты.Косметолог ежедневно общается с обширной массой людей. Очень часто пациенты настолько увлекаются разговорами с ним, что буквально раскрывают доктору свою душу.- Косметолог - это почти как психолог. Люди ходят ко мне годами. Многие пациенты постепенно становятся близкими людьми. Сначала ты видишь, как растут их дети. Потом уже дети, становясь подростками, приходят на уходовые процедуры и так далее, - говорит врач-косметолог.Охотнее всего своими проблемами с косметологом делятся женщины. Которые порой даже просят совета в семейной жизни.- Я мужчина, и их интересует мужской взгляд на ту или иную ситуацию. Пока идет процесс преображения, мы ведем разговор о жизни. Пациентки частенько спрашивают: как им поступить, как вести себя с любимым человеком и всякое такое. Однажды одна из пациенток после посещения клиники воодушевленно рассказывала мужу: «С доктором так классно общаться! Мы говорим обо всем, ведем задушевные беседы». И муж шутливо ответил ей: «Дорого же мне обходятся твои задушевные беседы», - с улыбкой рассказывает Очир Ринчинов.Стоит отметить, что клинику, оказывающую разные косметологические услуги, посещают даже мужчины. На наш вопрос: «Не смущаются ли они приходить, считая, что красота не совсем мужское дело?», доктор ответил:- Нет, они же обращаются к врачу. В основном либо самостоятельно приходят, либо их приводят жены. В последние 2,5 года я наблюдаю, что мужчин стало обращаться все больше. Чаще всего они делают чистку лица, химические пилинги и коррекцию мимических морщин. Конечно, есть и другие процедуры… - интригует доктор.Как оказалось, некоторое стеснение бывало у мужчин, которые приходили на интимную контурную пластику. Это увеличение мягких тканей наружных половых органов с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты.- В основном эти клиенты были все возрастные. Но обращались за такой процедурой и молодые парни, - шепчет по секрету Очир Ринчинов.Увеличивают улан-удэнские парни еще и губы. Кстати, коррекция мужских губ значительно отличается по технике. Поскольку необходимо провести инъекцию так, чтобы не сделать мужчину похожим на женщину. Он должен выглядеть мужественно, естественно и натурально.- Так что сейчас по улицам Улан-Удэ ходят мужчины с подкачанными губами, но никто этого не замечает. Ведь работал профессионал, - говорит с улыбкой врач-косметолог.Бывают у Очира Ринчинова и экстренные, запоминающиеся случаи в работе.- В 2015 году я работал в одной из клиник нашего города. Ко мне в кабинет забежала пациентка с выпученными глазами. Накануне она сделала у другого косметолога нитевой лифтинг (подтяжка тканей лица нитями из хирургического шовного материала. - Прим. ред.). Когда пациентка спала, ночью у нее в доме играли кошка с собакой. Кошка, убегая от собаки, запрыгнула на кровать и оттолкнулась когтями от лица женщины. Зацепила кожу и порвала ее. Нити вылезли и торчали у нее из щеки. Это выглядело и грустно, и немного смешно. Но мы подрезали нити, скорректировали все, - вспоминает Очир.Индустрия красоты неспроста является безграничной. Врачи способны увеличить или уменьшить практические любую часть тела. Из-за технической вседозволенности некоторые пациенты буквально не знают меры. Поэтому интернет пестрит снимками изуродованных людей.- Уважающий себя косметолог никогда не будет идти на поводу у такого пациента. Я многим отказываю в процедурах, если они могут повредить его здоровью или виду. Увеличение губ - одна из самых популярных процедур. Обычно вводится один миллилитр гиалуронового филлера. Мы используем только проверенные сертифицированные препараты с регистрационными удостоверениями. Страны производства - Корея, Швейцария, Франция. Иногда требуется два миллилитра, но повторная процедура проводится не ранее чем через полтора-два месяца, - констатирует врач-косметолог.Доктор объяснил, что больше двух миллилитров препарата вводить нельзя. Иначе он выйдет за пределы красной каймы губ и у пациента появятся «гиалуроновые усы». Некоторые клиенты думают, что это нормально.Очир Ринчинов поделился, что не любит исправлять чужие неудачные работы и в основном отправляет пациентов к тем, кто и допустил ошибку.- В Бурятии, как и по всей стране, развита «черная косметология». Процедуры проводят лица без медицинского образования. Вкалывают в губы биополимеры, попросту силикон. Он не рассосется никогда, в отличие от гиалуроновых филлеров. И эти «специалисты» не умеют работать с последствиями. Если филлер на основе биополимера, то его можно убрать только хирургическим путем. И то не всегда полностью, - сетует врач-косметолог.Врач-косметолог Очир Ринчинов рассказал и о знаменитых людях, посещавших клинику. Однажды к нему приехал сам Сергей Зверев.- Это эпатажная известная личность, и многие удивляются, как он у меня оказался. Так вот он выполнял у нас уходовые процедуры, провел три часа. Для меня это был интересный опыт общения с селебрити. Помнится, когда он заступался за Байкал, ему писала даже Мадонна. А в общении он простой человек. Хотя образу, который он создал, ему все равно приходится соответствовать. Сергей Зверев рассказывал, что после того как он стал популярным, вдруг объявились все родственники и знакомые, которые ранее с ним не общались. Это печально. Не стоит забывать, что внутри каждой «звезды» находится простой человек, - говорит Ринчинов.Еще одна интересная история произошла у врача-косметолога с группой «Вирус».- О, это отдельная любовь. С восьмого класса я слушаю их песни, первые дискотеки танцевали под: «Ты меня не ищи», «Ручки?» и «Попрошу тебя», - тепло вспоминает Очир.Специалист индустрии красоты неоднократно ходил на концерт любимой группы и выяснил, что у «солистки Ольги Лаки отличная память».Еще одна любовь доктора - это известная в Бурятии и за ее пределами Сабрина из музыкальной группы «Аборт мозга».- Думаю, что это человек, который не всякого подпустит к себе. И то, что она доверяет мне как доктору и человеку - бесценно. Мы уже более десяти лет знакомы. Она очень грамотный, умный человек, с ней всегда интересно общаться. Каждый раз становишься чуточку мудрее, - подытоживает рассказ о «звездах» Очир Ринчинов.Таких специалистов, как Очир Ринчинов, увы, немного. Он любит свое дело, посвящает ему практически все свободное время. Раньше даже на выходных испытывал ощущение, что как будто пропускает работу и тратит свой день зря. Сейчас, конечно, он дает себе передышку. В будущем планирует расширить свою клинику, закупить новое оборудование и привлечь других образованных специалистов.Подводя итоги, хочется вспомнить слова Заболоцкого: «…что есть красота. И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?». В Бурятии есть мастера, благодаря которым не нужно делать этот выбор. Очир Ринчинов - один из них.Фото: из личного архива Очира Ринчинова