Каждый четвертый житель Бурятии - ребенок

Средний возраст женщины, родившей ребенка в республике, составил в 2023 году 29,4 лет. Как отметили в Бурятстате, ежегодно этот возраст ненамного, но увеличивается (в 2017 году он составлял 28,1 лет). При этом, по данным прошлого года, жительницы села приходят к материнству чуть раньше (в 29 лет), чем горожанки (в 29,8 лет).





По предварительным данным, на начало 2024 года в Бурятии проживало 256,1 тыс. детей, что составляет 26,3% от общей численности населения. Из них 131,3 тыс. (51,3%) – мальчики и 124,8 тыс. (48,7%) – девочки. Такие данные обнародовал Бурятстат к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.Из общего числа детей дошколята (0-6 лет) составили 84 тыс. человек (32,8%), дети школьного возраста (7-17 лет) – 172,1 тысяч (67,2%).При этом большинство детей (56,3%) проживает в городской местности.По предварительным данным, в 2023 году в Бурятии на свет появилось 10,2 тыс. малышей. Из них 28,7% являлись первенцами, 27,7 % – вторыми детьми, 25,5% – третьими, 11,4% – четвертыми и 6,6% - пятыми и более.Традиционно среди родившихся мальчиков больше, чем девочек: на 100 новорожденных девочек приходилось в среднем 108 мальчиков. «Богатыри» весом 4 кг и более появлялись чаще всего среди мальчиков.Фото: «Номер один», инфографика - Бурятстат