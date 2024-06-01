В Улан-Удэ начали ремонтировать улицу Борсоева

В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу по улице Борсоева, сообщил мэр города Игорь Шутенков.«В прошлом году мы сделали дорогу от Селенгинского моста до ул. Борсоева, 3. В этом году приведем в порядок участок от ул. Куйбышева до Селенгинского моста», - рассказал мэр.Как отметил градоначальник, дорога перекрываться не будет. Все работы там будут вести после 20 часов вечера и ночью.«В этом году мы приводим в порядок основные магистрали в городе. Ремонт идет и на ул. Бабушкина, проспекте 50-лет Октября, в переулке Карьерный - там расширяют проезжую часть. На улице Ключевская делаем ливневку. За ремонтом слежу лично. Выезжаю и смотрю, как идут работы на участках», - сообщил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ