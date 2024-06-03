В Бурятии будут судить мошенницу

Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело в отношении жительницы республики, совершившей серию мошенничеств. Всего она совершила четырнадцать преступлений.

По версии следствия, в период с сентября 2013 года по март 2023 года, в целях получения дохода женщина предлагала гражданам вкладывать сбережения в различные инвестиционные проекты. Однако фактически данной деятельностью она не занималась, а чужими деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Потерпевшим она причинила материальный ущерб на общую сумму более 12 млн рублей.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ для рассмотрения.

Наиболее строгим наказанием за совершение данных преступлений является лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Также возможен штраф в размере дохода осужденного за три года с ограничением свободы на срок до двух лет, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры республики.

Фото: loon.site