Общество 03.06.2024 в 09:28

В Бурятии будут судить мошенницу

Жителей республики она обманула на 12 млн рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут судить мошенницу

Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело в отношении жительницы республики, совершившей серию мошенничеств. Всего она совершила четырнадцать преступлений.

По версии следствия, в период с сентября 2013 года по март 2023 года, в целях получения дохода женщина предлагала гражданам вкладывать сбережения в различные инвестиционные проекты. Однако фактически данной деятельностью она не занималась, а чужими деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Потерпевшим она причинила материальный ущерб на общую сумму более 12 млн рублей.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ для рассмотрения.

Наиболее строгим наказанием за совершение данных преступлений является лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Также возможен штраф в размере дохода осужденного за три года с ограничением свободы на срок до двух лет, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры республики.

Фото: loon.site

Теги
преступление наказание срок мошенники

Все новости

В Бурятии будут судить мошенницу
03.06.2024 в 09:28
Проверка кассового чека с помощью QR-кода
03.06.2024 в 09:00
В Бурятии тушат 10 лесных пожаров
03.06.2024 в 08:50
В Бурятии спасли заблудившихся туристов
02.06.2024 в 13:53
В Бурятии нашли тело подростка
02.06.2024 в 13:38
В Бурятии студент вуза умер после спортивной тренировки
02.06.2024 в 13:27
Ушел из жизни знаменитый исследователь Артур Чилингаров
02.06.2024 в 13:14
Монголия построила железную дорогу в китайский порт
02.06.2024 в 12:11
Мамы в погонах
02.06.2024 в 08:00
Запустение на госгранице
02.06.2024 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Проверка кассового чека с помощью QR-кода
Как это сделать?
03.06.2024 в 09:00
Ушел из жизни знаменитый исследователь Артур Чилингаров
В свое время он осуществил научную экспедицию «Миры на Байкале»
02.06.2024 в 13:14
Мамы в погонах
Сотрудницы ПДН рассказали, как приходится порой жертвовать личным временем с родными детьми ради чужих
02.06.2024 в 08:00
Запустение на госгранице
В Кяхте разрушаются памятники федерального значения
02.06.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru