Жительница Бурятии не согласилась с вынесенным приговором

Верховным судом Бурятии в апелляционном порядке рассмотрена жалоба осужденной местной жительницы на приговор Северобайкальского городского суда от 11 апреля 2024 года. Женщина посчитала несправедливым решение суда конфисковать ее автомобиль за вождение в нетрезвом виде.

Согласно материалам уголовного дела, она была задержана за управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения спустя непродолжительное время после привлечения к ответственности за административное правонарушение. Находилась в тот момент за рулем принадлежащей ей на праве собственности машины.

Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, жительница Северобайкальска признала свою вину и согласилась с назначенным наказанием в виде 360 часов обязательных работ.

- Вместе с тем, осужденная выразила несогласие с конфискацией принадлежащего ей автомобиля. Несмотря на доводы ее жалобы, апелляционный суд оценил обжалуемый приговор как законный и обоснованный. Назначенное наказание ей признано справедливым, а решение о конфискации автомобиля – правильным, - прокомментировали в ведомстве.

В Верховном суде добавили, что положения пункта УК РФ о конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2, или 264.3 УК РФ, являются императивными и подлежат безусловному применению.

Фото: loon.site