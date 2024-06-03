Общество 03.06.2024 в 17:27

Жителей Бурятии призывают голосовать за стенд от республики на международной выставке-форуме «Россия»

Голосование проводится по 11 номинациям
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призывают голосовать за стенд от республики на международной выставке-форуме «Россия»

Жители Бурятии могут проголосовать за регион в конкурсе экспозиций на международной выставке-форуме «Россия» (6+).

Отдать голос за республику можно в мобильном приложении «Россия ВДНХ» или на официальном сайте выставки: https://russia.ru/voting.



- Голосование проходит по 11 номинациям. Например, за лучшую из лучших, за самый оригинальный стенд или самый полезный для детей, за экспозицию с лучшим интерактивом или туристическим проектом и другие, - сообщили в пресс-службе правительства.

В рейтинге отображаются данные по итогам голосования за прошедшую неделю. Результаты обновляются каждый понедельник.

Возрастное ограничение 6+


Фото: правительство РБ

Теги
выставка россия-бурятия бурятия ВДНХ

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