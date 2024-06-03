Жителей Бурятии призывают голосовать за стенд от республики на международной выставке-форуме «Россия»

Жители Бурятии могут проголосовать за регион в конкурсе экспозиций на международной выставке-форуме «Россия» (6+).

Отдать голос за республику можно в мобильном приложении «Россия ВДНХ» или на официальном сайте выставки: https://russia.ru/voting.





- Голосование проходит по 11 номинациям. Например, за лучшую из лучших, за самый оригинальный стенд или самый полезный для детей, за экспозицию с лучшим интерактивом или туристическим проектом и другие, - сообщили в пресс-службе правительства.



В рейтинге отображаются данные по итогам голосования за прошедшую неделю. Результаты обновляются каждый понедельник.

Возрастное ограничение 6+





Фото: правительство РБ