Общество 03.06.2024 в 17:27
Жителей Бурятии призывают голосовать за стенд от республики на международной выставке-форуме «Россия»
Голосование проводится по 11 номинациям
Жители Бурятии могут проголосовать за регион в конкурсе экспозиций на международной выставке-форуме «Россия» (6+).
Отдать голос за республику можно в мобильном приложении «Россия ВДНХ» или на официальном сайте выставки: https://russia.ru/voting.
- Голосование проходит по 11 номинациям. Например, за лучшую из лучших, за самый оригинальный стенд или самый полезный для детей, за экспозицию с лучшим интерактивом или туристическим проектом и другие, - сообщили в пресс-службе правительства.
В рейтинге отображаются данные по итогам голосования за прошедшую неделю. Результаты обновляются каждый понедельник.
Возрастное ограничение 6+
Фото: правительство РБ