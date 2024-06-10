В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Лазо в Советском районе

В Улан-Удэ сейчас ремонтируют дорогу по улице Лазо в Советском районе. Дорожники полностью демонтировали старое асфальтовое покрытие на участке протяженностью 1,17 км и установили новые бортовые камни, сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.









Теперь им предстоит обустроить новый остановочный карман, отсыпать основание дороги инертным материалом и уплотнить его. А уже после этого будет уложен в два слоя новый асфальт, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Дорогу в частном секторе по ул. Лазо ремонтирует подрядная организация «АГАСТ» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 10 участков автомобильных дорог.

Еще по двум объектам в ближайшее время стартуют торги на ремонт дорог. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

Фото: администрация г. Улан-Удэ