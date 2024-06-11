Алиментщица в Бурятии задолжала детям 1,3 млн рублей

В Бурятии за уклонение от алиментов 37-летняя жительница села Унэгэтэй Заиграевского района направлена в исправительный центр. За 4 года судьбой двоих детей она не интересовалась, а из общей суммы задолженности в размере около 1,3 млн рублей перечислила им на содержание только 100 рублей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2020 году по решению суда женщина лишена родительских прав в отношении двоих детей, которым обязана уплачивать алименты.

- В 2023 году она была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Злоупотребляя спиртным, виновная нарушала условия и порядок отбывания назначенного условного наказания в виде исправительных работ. За 4 года детьми не интересовалась, из общей суммы долга в 1,3 млн рублей перечислила им на содержание лишь 100 рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Заиграевский районный суд приговорил виновную к 9 месяцам принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Отбывать назначенное наказание женщина будет в исправительном центре уголовно-исполнительной системы республики.

Фото: loon.site