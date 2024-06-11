На озере Щучье в Бурятии официально открыли турсезон

Туристический сезон на озере Щучье официально открыт. Теперь там есть настоящий пляж, оборудованный по всем правилам, сообщили в минтуризма Бурятии.

На озере Щучье сейчас открылись два пляжа: это центральный пляж на побережье озера Щучье и детский пляж «Родник» для детей школьного возраста.

Чтобы открыть новый безопасный и оборудованный пляж на озере Щучье, Бурятия получила грант в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря средствам гранта центральный пляж озера Щучье был обустроен по всем правилам.









Там были закуплены кресла-шезлонги для маломобильных людей с возможностью спускаться прямо к воде по специальному спуску; установлены беседки, шатры, перголы; оборудованы благоустроенные санузлы; создана детская площадка с песочницей; установлена спасательная лодка, пантоны и водный батут.

Детский пляж «Родник» также оборудован всем необходимым для комфортного отдыха детей: теневые навесы, спасательные вышки, пирсы, видеонаблюдение и медпункты. В штате работают два спасателя, обеспечивая безопасность маленьких посетителей лагеря.





Кроме того, также в рамках гранта возле пляжа был построен модульный отель «Любава».

В каждом круглогодичном домике отеля «Любава» есть всё необходимое для комфортного проживания. На первом этаже — диван, сервированный стол и панорамные окна с видом на озеро. Санузел оснащён всеми необходимыми средствами гигиены. Второй этаж модульного отеля полностью отведён под зону отдыха с уютной кроватью.









На берегу Щучьего озера гости могут покататься на катере, посетить аквапарк, водные аттракционы и искупаться в тёплой воде.

Фото: минтуризма РБ