Осенью в Россию вновь придет COVID-19

Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, пока особых рисков для россиян не отмечается, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени, - сказала Попова.

Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для россиян не отмечается, главная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия. В период отпусков важно не навредить своему здоровью, для этого необходимо вести себя очень аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены.

Анна Попова добавила, что «этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний».

По ее словам, система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые его варианты. Так, в России в настоящее время преобладающим остается вариант «омикрон».

Напомним, 9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 80 тысяч россиян в текущий момент заражены вирусом COVID-19. Более 20 тысяч заболевших находятся в больницах.

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