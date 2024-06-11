Общество 11.06.2024 в 16:38

На 19 участках дорог в Улан-Удэ установили новые «лежачие полицейские»

Осталось их установить еще на четырех улицах
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Текст: Служба информации "Номер один"
На 19 участках дорог в Улан-Удэ установили новые «лежачие полицейские»

На 19 участках дорог в Улан-Удэ установили новые «лежачие полицейские». Искусственные дорожные неровности (ИДН) устанавливают рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами, образовательными учреждениями, в местах, где вероятность ДТП больше всего.

Это необходимо для безопасности пешеходов, поскольку, приближаясь к лежачему полицейскому, автомобилисты снижают скорость движения.

- С начала июня подрядная организация Комитета по строительству работает по устройству ИДН в городе. Уже сделали 19 таких на улицах: Добролюбова, Конечная, Калашникова, Тобольская, Жердева, пр. Строителей, Комсомольская, Комсомольская, Магистральная, Блинова, Заиграевская, Воронежская, Бульвар Карла Маркса, Н. Петрова, Чаадаева, Сперанского, Ченкирова и в СНТ «Весна», - сообщили в администрации города.

В ближайшее время появятся еще 5 «лежачих полицейских» на улицах Борсоева, д. 7, Октябрьская, д. 2 и д. 10, Автотранспортная вблизи СОШ №8 и Чертенкова напротив д. 147.

В ходе мониторинга работ было выявлено, что на десяти объектах отсутствовали знаки и разметка.

Комитет по строительству направил предписания подрядчику, чтобы тот оперативно устранили замечания. Сегодня до конца дня подрядчики пообещали установить знаки. А разметка будет нанесена, когда наступит теплая и сухая погода.

 

Фото: администрация города Улан-Удэ

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администрация улан-удэ дороги улан-удэ Бурятия

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