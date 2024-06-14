Общество 14.06.2024 в 13:45

В Бурятии подвели итоги конкурса президентских грантов

Победителям будут предоставлены грантовые средства в размере 17,9 млн. рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии подвели итоги конкурса президентских грантов

В Бурятии подвели итоги второго этапа конкурсов президентских грантов для некоммерческих организаций 2024 года. Фондом президентских грантов победителями признано 10 организаций, которым будут предоставлены гранты, на общую сумму более 17,9 млн. рублей.

Средства будут направлены на реализацию проектов и программ, экологической направленности, пропаганду здорового образа жизни, поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ, развития туризма и др.

Фондом президентских грантов поддержан проект: «Мифы и легенды Меркитской крепости» на территории этнокомплекса «Созвездие Великой степи», «Байкал для всех!» - водные виды спорта для детей с ОВЗ», «Центр гармонии и долголетия», «Папа, мама, я - туристская семья» и другие.

Победителями стали: региональный общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», региональная общественная организация «Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим», Ассоциация по развитию экотуризма в Республике Бурятия «Большая Байкальская тропа-Бурятия», региональное общественное движение «Хранители Байкала» и другие организации.

В целом, по итогам конкурса победителями двух этапов конкурса Фонда президентских грантов стали 15 организаций. Они получат около 28,7 млн. рублей грантовой поддержки.  

 

Фото: Номер один

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