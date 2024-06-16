Виртуальный интим

Интернет принес в жизнь людей много плюсов. Но вместе с хорошим приходит и плохое. Со временем пользователи Сети начали дистанционно продавать наркотики, активно распространять порнографию, заниматься кибермошенничеством и даже продавать «цифровую любовь». Сколько она сейчас стоит и как устроена вебкам-индустрия в Бурятии, читайте в «Номер один».

Цифровая инфекция

В период пандемии COVID-19 вебкам-индустрия приобрела небывалую популярность. Как мы помним, в то время люди были вынуждены оставаться дома, многие лишились работы. Тогда же популярность стали набирать службы доставки и удаленная работа. Вебкам также представляет собой индустрию, построенную на дистанционном общении - модели заходят в онлайн-видеочат, где за деньги проводят время с клиентами.

Постепенно череда регулярных локдаунов кончилась, но виртуальная коммерция нет. Фундаментальным амбассадором «виртуальной проституции» стал Санкт-Петербург. На 2021 год, по подсчетам журналистов, в культурной столице нашей страны располагалось более трети нелегальных организаций - 110 вебкам-студий, или же 37% от общего количества по России. Москва же оказалась на третьем месте, ее в 2021 году обогнал Новосибирск. С большим отрывом в список также попали Саратов, Краснодар, Казань, Пермь и Екатеринбург.

Однако время идет и все меняется. Так, в мае 2024 года вебкам-студию, из которой порнографические материалы разлетались по всему миру, накрыли в Иркутской области. Оперативники нагрянули в центр распространения «запрещенки» и обнаружили трех моделей в возрасте от 19 до 40 лет. В итоге завели уголовные дела за незаконное производство и распространение порнографии.

Но от соседнего города мы не сильно отстаем. Мы с легкостью отыскали вебкам-студию практически в центре Улан-Удэ. Чтобы узнать, как работает этот бизнес и кто является его основателем, журналист «Номер один» сходил на «собеседование».

Общение с иностранцами

Блуждая по ссылкам в популярном поисковике, мы обнаружили один любопытный сайт. Далее шел список активных клавиш с перечнем городов: Саратов, Самара, Энгельс, Ростов-на-Дону, Краснодар, Москва, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Новокузнецк, Петрозаводск, Чебоксары, Тольятти, Киров, Екатеринбург, Ульяновск, Таганрог и, конечно же, Улан-Удэ.

Сайт выделялся яркостью, пестрил манящими надписями: «Зарабатывай моделью от 100 000 рублей», «Работай в комфортное для тебя время и в комфортных условиях студии», «Зарабатывай много, работай, когда удобно, исполняй мечты» и т. д. А приветственный проморолик очень амбициозно гласил: «Миссия нашей компании - сделать 100 000 моделей миллионерами!». Далее нужно было заполнить небольшую анкету: имя, номер телефона, возраст. После чего незамедлительно поступил звонок от администратора вебкам-студии: «Добрый день! Мы получили вашу заявку. Когда готовы подъехать на собеседование?». Выбрав дату и время, мы договорились о встрече, проходила она на нейтральной для обеих сторон территории.

За столик в семейном кафе, которое выбрал администратор студии, к журналисту подсела миловидная девушка лет 20. Представилась. Мы назовем нашу собеседницу Светлана Малькова. Как позже узнали, Светлана не всегда работала менеджером, или, как они себя называют, администратором. До «повышения в должности» девушка была простой моделью: заходила на сайт и вела беседы с клиентами, как и другие сотрудницы. Стоит отметить, что вебкам-агентство, в котором работает Света, существует почти уже десять лет. Однако улан-удэнский филиал открылся лишь осенью 2022 года.

- Работа у нас не удаленная, нужно приходить в студию. Минимальная смена длится пять часов. У каждой девочки есть свое расписание, так что работу ведем по графику. Перерыв один раз в день 20 минут. И да, самое главное - работаем мы в категории NO NUDE, - рассказала администратор вебкам-студии Светлана Малькова.

Такой формат подразумевает, что модель не предоставляет откровенный или сексуальный контент во время трансляций. Вместо этого девушка может просто болтать с клиентом.

- NO NUDE позволяет вебкамщицам создавать атмосферу для зрителей, не раздеваясь и не прибегая к показу интимных частей своего тела или провокационному поведению без нижнего белья. Этот подход дает моделям возможность зарабатывать деньги не прибегая к откровенностям. Наши стриминговые чаты делятся на две категории: бесплатный и приватный. В первом варианте тебя видит вся аудитория сайта. Во втором, если ты кому-то понравилась, он забирает тебя в чат, где за каждую секунду общения с тобой платит деньги. Мы работаем на иностранных площадках, соответственно, оплата происходит в долларах. Люди будут тебя просить и даже требовать выйти из формата NO NUDE, но тут уже на твое усмотрение. Помни, что в нашей стране есть 242-я статья (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. - Прим. ред.), - не забыла отметить администратор.

Юридической подкованности вебкам-студий можно лишь позавидовать. В больших городах они зачастую нарушают лишь две статьи. Первая - производство и распространение порнографии. Вторая связана с употреблением запрещенных веществ, которые помогают девушкам преодолеть морально-этические границы.

Стоит отметить, что подобного рода студии правоохранительных органов не боятся. Ведь по бумагам, которые подписывают все модели, девочки просто снимают помещение студии под аренду. Поэтому если кто-то и придет к ним с проверкой, то уйдет несолоно хлебавши.

- Если сработаемся, то через пару недель заключим договор субаренды. На бумаге мы будем сдавать тебе комнату, а по факту будешь работать моделью нашей вебкам-студии. Также у нас есть другой документ, это уже своего рода контракт. То есть ты подписываешь договор со студией, что в обязательном порядке отрабатываешь полгода. Если захочешь прекратить сотрудничество раньше, то студия взымает с тебя 30 000 рублей, - предупредила Света.

Киберэскорт

В любом деле деньги любят счет и конкретику. В улан-удэнской вебкам-студии, как и по всей стране, заработок делится пополам.

- В конце каждого месяца модели составляют отчет о проделанной работе, прикрепляют к нему скриншоты сайтов, на которых работали, и т.д. У нас нет оклада и почасовой оплаты. Все модели зарабатывают по-разному. Кто-то больше 100$ за смену, кто-то меньше. Первые два месяца студия будет забирать себе 50% от общей суммы дохода. Далее у нас идет система мотивации. Но поначалу, если вебкамщица заработала 100 000 рублей, то на руки получает лишь 50 000 рублей, - раскрыла некоторые детали нехитрой бухгалтерии Светлана Малькова.

Говоря о деньгах, администратор вебкам-студии сделала акцент на выгодности сотрудничества – это главный аргумент для вовлечения в работу. Еще один акцент был на том, что курс доллара на сегодняшний день превышает 80 рублей. После чего девушка показала таблицу доходов работниц. Суммы были внушительными. Но насколько это соответствует действительности, мы никогда не узнаем.

Рынок вебкам-моделинга уж точно не строится на бесконечных разговорах, за которые готов платить клиент. Он в итоге все равно подразумевает под собой индустрию продажи тела. От эскорта, как и классической проституции, он отличается лишь отсутствием прикосновений. В виртуальном формате к девушке пока еще невозможно прикоснуться физически. Поэтому такой заработок становится относительно безопасным. Но, увы, не до конца. Фотографии вебкам-девушек зачастую распространяют по всему интернету, рассылают друзьям, близким родственникам, работодателям и вторым половинкам, переходя на шантаж. Заимев репутацию «виртуальной эскортницы», от нее практически невозможно избавиться. Но даже тут студии находят лазейки.

- Девушка может не раздеваться, и ей будут платить за общение. Это человеку, выросшему в России, кажется странным. А у иностранцев менталитет другой. У них в принципе все по-другому. Они живут в этом виртуальном мире. Могут даже рядом сидеть, но при этом переписываться при помощи телефона. Вдобавок на сайте сидят мужчины, которым просто не с кем поделиться своими эмоциями. Многим из них нужно излить свою душу. Чтобы его просто выслушали и подбодрили. Для этого они и приходят на сайт, - успокаивает Света.

Администратор улан-удэнской вебкам-студии уверяет, что на сайтах, где они работают, блокируют пользователей из стран СНГ. Акцент идет на США и Европу. Поэтому вероятность того, что кто-то из близких людей узнает о стыдной работе, мала.

- Знать иностранный язык необязательно, модели общаются при помощи онлайн-переводчика. Нужно только придумать красивую историю о себе: где учишься, чем увлекаешься и т.д. А также взять псевдоним. Про Бурятию, про Улан-Удэ мы вообще ничего не говорим. Если вопросы какие-то будут, то ты с Украины. Политического подтекста здесь нет, просто это основная легенда нашего агентства. Девочки поддерживают ее по всей стране. В ином случае нам могут закрыть доступ к сайтам, - объясняет Малькова тонкости работы.

На вопрос, как в нашем городе могла появиться такая студия, Светлана ответила риторически: «Ну а как люди расширяют свой бизнес? Захотели и открыли. В этом нет ничего сложного».

После всех заманчивых аргументов на вопрос, можно ли поговорить с теми, кто уже в работе, нам, естественно, Светлана отказала. Вместе с тем предупредила, что даже в работе общение с «коллегами» практически исключено. Перерывы всего по 20 минут в смену и в разное время.

Грязь на душе

Далеко не все вебкам-модели заканчивают свою карьеру без последствий. Приходят в эту профессию исключительно из-за денег. Чаще всего это молодые девушки, которым нужно платить за квартиру, учебу или вернуть долги по кредитам. Есть и мамы - те, кому нужен доход, чтобы обеспечивать детей. Просто любопытных среди моделей практически нет. Но все они вряд ли осознают, что, согласившись на эту работу, переступают закон и в итоге никакие заработанные средства не оправдают ни уголовное наказание, ни моральные потери. Стоит отметить, что среди типичных клиентов вебкам-сервисов встречается большое количество людей с психическими отклонениями. Поэтому девочка может не раздеваться, но увидеть по ту сторону монитора всякое. И даже если студия не попадет в поле зрения правоохранительных органов и девушкам удастся избежать уголовки, они все равно остаются со сломанной психикой. Вдобавок рискуют приобрести наркотическую или алкогольную зависимость и закончить жизнь в диспансере.

P.S. Эксперимент можно было продолжить. Заключить договор, внедриться в клуб будущих «девочек-миллионерш» и рассказать подробно, как на самом деле устроена эта система изнутри. Однако и без внедрения мы можем оценить, что в Бурятии за последние два года девочек-миллионерш не прибавилось. И виртуальный вариант точно так же загоняет в кабалу девушек и становится лишь этапом в «карьере» древнейшей.

P.S. Имя и фамилия изменены.



Фото: freepik.com