Общество 18.06.2024 в 13:15

В Бурятии родилась девочка всего в 1000 граммов

Рост малышки 35 см
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии родилась девочка всего в 1000 граммов

Накануне Республиканский перинатальный центр подвел итоги по прибавлению населения Бурятии маленькими жителями и сообщил о рождении самой маленькой девочки за прошедшую неделю.

- Вес девочки составляет всего 1030 граммов, а рост 35 см. Между тем самый большой малыш, рожденный в этот же период, весит 4 кг 230 граммов, а рост его 58 см, - рассказали в перинатальном центре.

Всего за этот период на свет появилось 77 новорожденных, из которых 39 мальчиков и 38 девочки. Есть и две двойни. Больше всего родов пришлось на 11 июня – 18 родоразрешений, среди которых 9 мальчиков, 10 девочек и одна двойня.

Фото: loon.site

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