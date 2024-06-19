В историческом центре Улан-Удэ заменят 20 километров старых труб. Все это стало возможным благодаря мастер-плану города. Будут заменены старые сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации с износом более 90 процентов. К ним добавят новые мощности с помощью дополнительных «инженерных веток».

- Помимо строительства ряда важных объектов - зданий Национального музея, театра «Байкал», мастер планом предусмотрены и современные жилые кварталы, к которым будут подводить новые сети, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».









Сети водоснабжения и канализации, общей протяженностью более 17 километров, обновят на 16 участках по улицам: Свободы, Каландаришвили, Свердлова, Набережная, Фрунзе, Смолина, Куйбышева, Кирова, Коммунистическая и Калинина.

В 2024 году проведут работы на семи участках: по улицам Свободы, Каландаришвили, Свердлова, Набережная, Фрунзе, Смолина (от Виадука до ул. Сухэ-Батора), на канализационной насосной станции по ул. Советская (нулевой цикл). Остальные девять - реконструируют в 2025 году.

- Уже начались работы по улицам Фрунзе, Свободы, Смолина. Здесь проведен демонтаж дорожного покрытия, вскрыты проходные каналы для замены изношенных труб, - сообщили в мэрии города.

Что касается теплоснабжения, то в рамках проекта в общей сложности реконструируют более двух километров теплотрассы №2. В этом году также обновят участки трассы по ул. Трактовая, ул. Балтахинова, ул. Свободы, по пр. Победы. В 2025 году завершат строительство участков по ул. Свердлова и ул. Куйбышева.

Уже проведены земляные работы для замены труб на тепловой сети №2 на участке по ул. Энгельса до проспекта Победы. По улице Трактовая демонтированы стальные трубы надземного трубопровода, сделана бетонная подготовка под фундамент на двенадцати котлованах под скользящие опоры. Также смонтирован арматурный каркас под фундамент на восьми скользящих опорах. На проспекте Победы завершены работы по демонтажу железобетонных блоков двух тепловых камер. Продолжается демонтаж трубопровода и плит перекрытий от тепловой камеры до поворота по ул. Балтахинова.

- Все необходимые материалы, включая трубы разных диаметров, есть в наличии. Работы ведутся с опережением установленного графика, – сообщил Анатолий Коногин, директор управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации», которое выступает генеральным подрядчиком проекта реконструкции инженерных сетей в центре Улан-Удэ.

Строительство сетей электроснабжения в рамках проекта запланировано на 2025 год. Сейчас ведутся необходимые проектные работы.

- Чтобы минимизировать неудобства для горожан в ходе строительства и реконструкции инженерных сетей, центральная часть города будет поэтапно перекрываться. Полного перекрытия дорог не будет, а только ограничение движения по полосам. Также работы на некоторых участках будут выполнятся «захватками» - сделают один участок сети, закроют и потом начнут другой. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в администрации Советского района.

Все работы будут вестись поэтапно, до конца 2025 года.

Фото: администрация г. Улан-Удэ