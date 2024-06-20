Общество 20.06.2024 в 11:06

Врачи Бурятии научились удалять желчные камни новым методом

Пробные операции спасли жизнь уже нескольким местным жителям
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Текст: Елена Кокорина
Врачи Бурятии научились удалять желчные камни новым методом

Впервые в Бурятии в Республиканской больнице имени Семашко выполнены эндоскопические операции с применением новейшей методики. Они позволяют проводить исследования желчных протоков и протоков поджелудочной железы под визуальным контролем эндоскопической системы SpyGlass.

Операции прошли в рамках практического мастер-класса с 17 по 19 июня, сообщили в РКБ.

- С новой эндоскопической системой SpyGlass бурятских коллег познакомила главный внештатный врач-эндоскопист Свердловской области Ксения Мерсаидова. Под ее руководством врачи больницы выполнили три операции и самостоятельно две, тем самым значительно улучшили жизнь пяти наших земляков, - комментируют врачи.

Одним из пациентов оказался 32-летний мужчина с камнями в главном протоке поджелудочной железы.

- Мужчина пережил осложнение острого панкреатита, которое зачастую приводит к летальному исходу. У него образовались камни в поджелудочной, развился сахарный диабет, были сильные боли при приеме пищи и снижался вес. В апреле врачи поставили специальные стенты и боль отступила, молодой человек смог набрать целых 10 кг в весе. На мастер-классе с помощью нового оборудования врачи смогли раздробить камни, уменьшить давление и восстановить отток желчи. К сожалению, речь не идет о полном выздоровлении, ведь это невозможно, но максимально улучшить качество жизни, помочь жить без болей – это сделать удалось, - рассказали в РКБ имени Семашко.

Новая перспективная технология поможет оказывать интенсивную, органосохраняющую, малоинвазивную и высокоэффективную специализированную помощь при патологиях ЖКТ.

Фото: скриншот видео врача-ординатора эндоскопического отделения РКБ Дандара Гунзынова.

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с 18 по 24 июня

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