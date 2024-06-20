В Бурятии массово стали травить собак и кошек

В Селенгинском районе Бурятии кто-то решил принять радикальные меры по борьбе с бродячими животными. Накануне в Гусиноозерске и в селе Гусиное озеро нашли сразу несколько трупов отравленных кошек и собак.

В группе «Весь Гусиноозерск» сообщают, что трупы животных были замечены почти на каждой улице. Местные жители бьют тревогу и предполагают, что отраву в ограду перекидывают даже через забор.

Они пишут:

- У нас сегодня умерли все собаки и ещё одна мёртвая лежала в школьном дворе и на Путейской. Наши собаки были в ограде. Собак явно травят, будьте внимательны;

- У нас в течении дня сегодня умерли четыре собаки;

- У нас во дворе двух собак отправили. Сегодня нашли мертвую собаку с пеной во рту;

- Сегодня видела, как собака подыхала, язык темно-синий, скорее всего отравление химикатами, типа крысиного яда;

- Вчера в Гусиноозерске были отравлены кошки, в том же месте, где 7 июня были отравлены собаки с щенками.

Местное население недоумевает, неужели таким образом выглядят меры борьбы с бездомными животными?

Фото: Елена Кокорина