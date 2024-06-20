В Бурятии массово стали травить собак и кошек
В Селенгинском районе Бурятии кто-то решил принять радикальные меры по борьбе с бродячими животными. Накануне в Гусиноозерске и в селе Гусиное озеро нашли сразу несколько трупов отравленных кошек и собак.
В группе «Весь Гусиноозерск» сообщают, что трупы животных были замечены почти на каждой улице. Местные жители бьют тревогу и предполагают, что отраву в ограду перекидывают даже через забор.
Они пишут:
- У нас сегодня умерли все собаки и ещё одна мёртвая лежала в школьном дворе и на Путейской. Наши собаки были в ограде. Собак явно травят, будьте внимательны;
- У нас в течении дня сегодня умерли четыре собаки;
- У нас во дворе двух собак отправили. Сегодня нашли мертвую собаку с пеной во рту;
- Сегодня видела, как собака подыхала, язык темно-синий, скорее всего отравление химикатами, типа крысиного яда;
- Вчера в Гусиноозерске были отравлены кошки, в том же месте, где 7 июня были отравлены собаки с щенками.
Местное население недоумевает, неужели таким образом выглядят меры борьбы с бездомными животными?
Фото: Елена Кокорина