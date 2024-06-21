В Бурятии банки «пылесосят» деньги

На фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и высоких ставок по сберегательным продуктам банки начинают лихорадочно привлекать рубли. Ставки по депозитам в Бурятии выросли до 18% в рублях со сроком окончания в декабре 2024 года. Аналитики объясняют это тем, что банкам вдруг срочно понадобились рубли до конца этого года.Жители Бурятии активно понесли деньги в банки. С февраля 2024 года, по данным Отделения Национального банка по РБ, объем вкладов населения республики вырос со 112 млрд 728 млн рублей до 120 млрд 453 млн рублей в мае этого года, увеличившись на 7%.Еще более впечатляющей данная динамика видна, если сравнивать майские показатели притока депозитов с цифрами двухгодичной давности. С мая 2022 года в Бурятии объем вкладов в банках увеличился на 72,7%. Тогда вкладчики держали в банках всего 69,7 млрд рублей.Таким образом, Бурятия продемонстрировала сaмый выcoкий тeмп pocтa вклaдoв cpeди peгиoнoв PФ зa пepиoд c начала 2022 гoдa по сегодняшний день. Пропустив вперед только Тыву. Как сообщает PИA Hoвocти, «выcoкий pocт вклaдoв мoжeт быть cвязaн c aктивным yчacтиeм пpeдcтaвитeлeй данных peгиoнoв в CBO».Речь может идти о разовых (от 1 млн рублей) и ежемесячных выплатах военнослужащим-контрактникам (в размерах в среднем около 200 тыс. рублей). Которые, как правило, перечисляются на карты женам и родственникам и тратятся преимущественно в Бурятии. Соответственно, значительная часть этих средств пополняет депозиты. Еще один источник поступления средств на счета банков – многомиллионные единовременные выплаты страховых компенсаций родственникам военнослужащих.Впрочем, не только эти выплаты ускоренно формируют депозитную базу в регионе. Мощным фактором является рост зарплат в промышленности и сфере услуг. Население, привлеченное высокими ставками, массово начало откладывать деньги. Но то, что творится сегодня на финансовом рынке, трудно объяснить рациональными причинами. Ставка Центробанка сегодня составляет 16%. Именно по этой ставке банки могут брать у ЦБ деньги, чтобы потом ссужать их бизнесу и населению. Однако с июня банки начали привлекать деньги по депозитам под 18% и даже 19% годовых. При этом рост ставок касается в основном не слишком востребованных клиентами сроков вкладов. В первую очередь до полугода, без пополнения и с начислением процентов в конце срока. Параллельно банки ужесточают условия ипотечного кредитования до 19 - 25% годовых на вторичное жилье. Также растут ставки и по потребительским кредитам.Запредельные ставки по кредитованию в Бурятии начали предлагать и банки бизнесу – от 25% годовых, тогда как еще в конце прошлого года ставки колебались в пределах 17 - 18%.- Это абсолютно запретительный уровень кредитования, который не способствует никаким инвестициям, кроме разве что казино, - полагают предприниматели. - По таким ставкам что-либо вкладывать в расширение производства на кредитные ресурсы опасно. Какого-либо развития бизнеса в 2024 - 2025 гг. явно не будет, лишь бы продержаться на этих уровнях.Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов считает, что банкам явно нужны деньги, и, привлекая их на депозиты, они тем самым аккумулируют дополнительную ликвидность на своих счетах, уменьшая инфляционное давление.- Однако я не вижу причин надеяться на снижение уровня инфляции. Например, на прошлой неделе в Бурятии на 10% выросла стоимость одного из базовых продуктов для населения – хлеба. С июля на 16% поднимают тарифы на воду. На меньшие суммы, но все же значительно вырастут другие коммунальные услуги, и инфляция за счет этого будет ускоряться, - говорит Анатолий Думнов.По мнению экономиста, в бюджете в связи с «известными геополитическими событиями» заканчиваются деньги. Именно этим продиктована реформа налогообложения, затеянная правительством РФ по росту налога на прибыль, НДФЛ и НДС с 2025 года, что приведет к росту нагрузки на бизнес. Минфин России ожидает от налоговых изменений дополнительные поступления в бюджет в 2025 году в размере 2,6 трлн рублей, что, по задумке, должно сократить дефицит российского бюджета. Если бы не эти вынужденные действия правительства РФ, страну ждала бы масштабная девальвация рубля.Нерадостная картина и в Фонде национального благосостояния (Стабфонд). Если в 2022 году минфин сообщал об объеме ликвидных активов в размере 113,5 млрд долларов, то на начало 2024 года «кубышка» сократилась до 55,9 млрд долларов. Причем в Стабфонде почти не осталось твердой валюты. Там теперь в основном золото в обезличенной форме и китайский юань, который конвертируемой валютой не является.А ведь для купирования рисков снижения цен на нефть и масштабных закупок импортных товаров в основном нужны доллары и евро.- Санкционное давление медленно, но очень болезненно усиливается для нашей страны, а экспортные доходы вместе с ними и рубль будут находиться под давлением, - продолжает экономист. – В связи с этим до конца года мы можем увидеть уровень в районе 95 рублей за доллар, а по пессимистическому сценарию нацвалюта может достичь выше 100 рублей.Сейчас, напомним, курс доллара явно недооценен и находится в районе 89,5 рубля за американскую валюту.Аналитики SberCIB Investment Research прогнозируют, что на июльском заседании ЦБ ставка будет повышена до 18% и сохранится до четвертого квартала 2024 года. Соответственно, в этом случае ставки по депозитам в Бурятии могут приблизиться к двузначным величинам. Что должно еще более ускорить переток денег из карманов населения на вклады. А властям это решение позволит «запарковать» дополнительную наличность и не допустить гиперинфляции.Таким образом, монетарные власти страны пытаются включить все инструменты, которые у них пока имеются в распоряжении, чтобы, как недавно заявила на Санкт-Петербургском международном форуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, «инфляция не превысила 4%». Выглядит несколько фантастично, но это заявляется как цель. И пока, похоже, сверхжесткая. Также ожидается некое событие в финансовой сфере страны, которое должно состояться осенью-зимой 2024 года. Именно этим, возможно, объясняется то, что банкам срочно потребовались рубли на срочных полугодовых депозитах со сроками возврата денег в декабре 2024 года. Не исключено, что населению к этому времени вернут совсем другие деньги.Фото: «Номер один»