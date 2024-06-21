Сельские врачи Бурятии спасли пассажира автобуса

Сегодня утром, 21 июня, пассажирке рейсового автобуса «Закаменск – Улан-Удэ» срочно была оказана экстренная медицинская помощь. У женщины открылась рвота и сильно подскочило давление.

Как рассказали в группе Закаменской районной больницы, приступ случился в междугороднем автобусе, который направлялся в Улан-Удэ.

- Пассажирке стало плохо недалеко от административной границы Закаменского района.

Водитель автобуса принял решение повернуть во Врачебную амбулаторию села Михайловка Закаменской ЦРБ. Женщина чувствовала сильную боль, у нее открылась рвота и подскочило артериальное давление.

Несмотря на то, что еще не было и 7 часов утра, на место оперативно прибыла врач общей практики Михайловской амбулатории Людмила Цыбенова. Врач измерила давление, сделала электрокардиограмму, и поставила необходимые уколы, - комментируют в больнице.

Как оказалось, у пассажирки случилось обострение хронического панкреатита. Врач сумела стабилизировать ее состояние и снять болевой приступ.

Благодаря ее профессионализму женщине стало намного лучше, и она смогла доехать до Улан-Удэ.



Фото: Закаменская ЦРБ