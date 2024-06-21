Общество 21.06.2024 в 12:09

Сельские врачи Бурятии спасли пассажира автобуса

Во время пути женщине резко стало плохо
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Текст: Елена Кокорина
Сельские врачи Бурятии спасли пассажира автобуса

Сегодня утром, 21 июня, пассажирке рейсового автобуса «Закаменск – Улан-Удэ» срочно была оказана экстренная медицинская помощь. У женщины открылась рвота и сильно подскочило давление.

Как рассказали в группе Закаменской районной больницы, приступ случился в междугороднем автобусе, который направлялся в Улан-Удэ.

- Пассажирке стало плохо недалеко от административной границы Закаменского района.
Водитель автобуса принял решение повернуть во Врачебную амбулаторию села Михайловка Закаменской ЦРБ. Женщина чувствовала сильную боль, у нее открылась рвота и подскочило артериальное давление.
Несмотря на то, что еще не было и 7 часов утра, на место оперативно прибыла врач общей практики Михайловской амбулатории Людмила Цыбенова. Врач измерила давление, сделала электрокардиограмму, и поставила необходимые уколы, - комментируют в больнице.

Как оказалось, у пассажирки случилось обострение хронического панкреатита. Врач сумела стабилизировать ее состояние и снять болевой приступ.
Благодаря ее профессионализму женщине стало намного лучше, и она смогла доехать до Улан-Удэ.

Фото: Закаменская ЦРБ

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