Сельские врачи Бурятии спасли пассажира автобуса
Сегодня утром, 21 июня, пассажирке рейсового автобуса «Закаменск – Улан-Удэ» срочно была оказана экстренная медицинская помощь. У женщины открылась рвота и сильно подскочило давление.
Как рассказали в группе Закаменской районной больницы, приступ случился в междугороднем автобусе, который направлялся в Улан-Удэ.
- Пассажирке стало плохо недалеко от административной границы Закаменского района.
Водитель автобуса принял решение повернуть во Врачебную амбулаторию села Михайловка Закаменской ЦРБ. Женщина чувствовала сильную боль, у нее открылась рвота и подскочило артериальное давление.
Несмотря на то, что еще не было и 7 часов утра, на место оперативно прибыла врач общей практики Михайловской амбулатории Людмила Цыбенова. Врач измерила давление, сделала электрокардиограмму, и поставила необходимые уколы, - комментируют в больнице.
Как оказалось, у пассажирки случилось обострение хронического панкреатита. Врач сумела стабилизировать ее состояние и снять болевой приступ.
Благодаря ее профессионализму женщине стало намного лучше, и она смогла доехать до Улан-Удэ.
Фото: Закаменская ЦРБ