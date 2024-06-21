В Улан-Удэ зажглись первые свечи памяти





Участие в акции приняли не только сотрудники линейного отдела во главе с руководителем, но и представители регионального отделения «Боевого братства», член Общественного совета при ЛО Александр Карначёв, а также специалисты Центральной городской библиотеки им. Липатова В.В.



«Мы, как библиотека, рассказали сотрудникам отдела о колоссальном вкладе Бурятии в период Великой Отечественной войны. Как наш регион вел работу в тылу, как республика работала на фронтах, в каких дивизиях и войсках служили наши солдаты и т.д. Сегодня мы постарались передать масштаб, поделились статистикой, разными данными. Мы надеемся, что люди действительно помнят, как весь народ поднялся на защиту Родины в тот момент. А также, что в историю навсегда вошли аж 44 Героя Советского Союза родившиеся в Бурятии. Самое главное в наше время – патриотизм. Мы очень рады, что стали сегодня важной частью мероприятия, носителями ценной исторической информации», - сказала заведующая Центральной городской библиотеки им. Липатова В.В. Валентина Иванова.





«Свеча памяти» мероприятие, посвященное началу очень страшного события, которое произошло 22 июня 1941 года. Это день, когда началась Великая Отечественная война. Мы – личный состав, да и, пожалуй, все взрослые люди – помним об этом. Несмотря на то, что акция проходит из года в год – сердце болит каждый раз. Болит за тех людей, кто пережил это страшное событие. Мы помним, мы гордимся, мы скорбим»,

- подчеркнул начальник Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, полковник полиции Александр Алексеев.

В преддверии Дня памяти и скорби в транспортной полиции Прибайкалья прошли памятные мероприятия. В рамках акции, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны, первые свечи зажглись в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.Благотворительная акция «Свеча памяти» (18+) проводится ежегодно. Впервые она стартовала в 2004 году в Тюмени, а через пять лет обрела всероссийский масштаб. Традиционно «Свеча памяти» проходит как день скорби обо всех, кто пал жертвой в годы Великой Отечественной войны. Стать участником всероссийского общенационального благотворительного события и отдать дань уважения погибшим можно возложив цветы и зажгя свечи на городских мемориалах. Однако помнят и гордятся Героями в Бурятии повсеместно. Так первые свечи зажглись сегодня на базе Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.Среди уроженцев Бурятии ставшими Героями Советского Союза можно встретить такие великие имена и фамилии как: Григорий Асеев, Никифор Афанасьевич, Илья Балдынов, Павел Баннов, Григорий Береснев, Владимир Борсоев, Борис Быстрых, Изот Вакарин, Гармажап Гармаев и другие.Ранним утром 22 июня 1941 года началось масштабное наступление немецко-фашистских войск, которое привело к войне Союза Советских Социалистических Республик против осуществившей нападение на него нацистской Германии и ее европейских союзников. Первым, по приказу контр-адмирала Ивана Елисеева в три часа утра, отпор фашистам дал Черноморский флот, обстреляв немецкие самолеты, вторгшиеся в советское воздушное пространство. Позже последовали приграничные сражения. Официально о начале войны советскому послу в Германии объявили только в четыре утра. В этот же день решение немцев повторили итальянцы и румыны.Война продлилась несколько лет и в конечном итоге завершилась освобождением от германской оккупации целого ряда стран.

«Буквально недавно мы отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, теперь готовимся к круглой дате – 80-летию, юбилею. За минувшие годы выросло четыре поколения, но как мы видим… то, с чем сражались наши деды – не уничтожено до конца. Я считаю мы обязаны помнить о тех трагических днях и о предках подарившим нам мирное небо над головой. Помнить о моменте, когда началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и унесла более 26 миллионов жизней…такие страшные события и такие войны – не должны повторяться», - высказался начальник Управления по делам молодежи и воспитательной работе Александр Карначёв.

Представители Центральной городской библиотеки им. Липатова В.В. организовали для сотрудников отдела выставку, продемонстрировали литературу из архивов, а также познакомили участников акции с электронными базами. Одна из них – «Подвиг продолжается». В ней собраны материалы как о Героях Советского Союза, Российской Федерации, так и Героях СВО.

Также в ходе встречи прошла музыкальная викторина с песнями военных лет. Представители библиотеки организовали выставку книг знаменитых писателей-фронтовиков и произведений о подвигах солдат. После ознакомления с выставочными экспонатами и прочтенной лекции о событиях 1941-го года, вкладе нашего города Улан-Удэ в Великую Победу – всем присутствующим раздали свечи, а также предоставили возможность разместить их рядом с импровизированным памятником Неизвестному Солдату.

«Это было очень трогательно. Сотрудники поставили зажженный свечи, после чего мы объявили минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну», - трепетно подытожила Валентина Иванова.

В оконцове благотворительной акции «Свеча памяти» сотрудники Улан-Удэнского Линейного отдела МВД России на транспорте совместно с ветеранами, состоящими в «Боевом братстве», переделали солдатам СВО гуманитарную помощь.

Фото: Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте.