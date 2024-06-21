В Улан-Удэ зажглись первые свечи памяти
Благотворительная акция «Свеча памяти» (18+) проводится ежегодно. Впервые она стартовала в 2004 году в Тюмени, а через пять лет обрела всероссийский масштаб. Традиционно «Свеча памяти» проходит как день скорби обо всех, кто пал жертвой в годы Великой Отечественной войны. Стать участником всероссийского общенационального благотворительного события и отдать дань уважения погибшим можно возложив цветы и зажгя свечи на городских мемориалах. Однако помнят и гордятся Героями в Бурятии повсеместно. Так первые свечи зажглись сегодня на базе Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.
Участие в акции приняли не только сотрудники линейного отдела во главе с руководителем, но и представители регионального отделения «Боевого братства», член Общественного совета при ЛО Александр Карначёв, а также специалисты Центральной городской библиотеки им. Липатова В.В.
«Мы, как библиотека, рассказали сотрудникам отдела о колоссальном вкладе Бурятии в период Великой Отечественной войны. Как наш регион вел работу в тылу, как республика работала на фронтах, в каких дивизиях и войсках служили наши солдаты и т.д. Сегодня мы постарались передать масштаб, поделились статистикой, разными данными. Мы надеемся, что люди действительно помнят, как весь народ поднялся на защиту Родины в тот момент. А также, что в историю навсегда вошли аж 44 Героя Советского Союза родившиеся в Бурятии. Самое главное в наше время – патриотизм. Мы очень рады, что стали сегодня важной частью мероприятия, носителями ценной исторической информации»,- сказала заведующая Центральной городской библиотеки им. Липатова В.В. Валентина Иванова.
Среди уроженцев Бурятии ставшими Героями Советского Союза можно встретить такие великие имена и фамилии как: Григорий Асеев, Никифор Афанасьевич, Илья Балдынов, Павел Баннов, Григорий Береснев, Владимир Борсоев, Борис Быстрых, Изот Вакарин, Гармажап Гармаев и другие.
Ранним утром 22 июня 1941 года началось масштабное наступление немецко-фашистских войск, которое привело к войне Союза Советских Социалистических Республик против осуществившей нападение на него нацистской Германии и ее европейских союзников. Первым, по приказу контр-адмирала Ивана Елисеева в три часа утра, отпор фашистам дал Черноморский флот, обстреляв немецкие самолеты, вторгшиеся в советское воздушное пространство. Позже последовали приграничные сражения. Официально о начале войны советскому послу в Германии объявили только в четыре утра. В этот же день решение немцев повторили итальянцы и румыны.
«Свеча памяти» мероприятие, посвященное началу очень страшного события, которое произошло 22 июня 1941 года. Это день, когда началась Великая Отечественная война. Мы – личный состав, да и, пожалуй, все взрослые люди – помним об этом. Несмотря на то, что акция проходит из года в год – сердце болит каждый раз. Болит за тех людей, кто пережил это страшное событие. Мы помним, мы гордимся, мы скорбим»,
- подчеркнул начальник Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, полковник полиции Александр Алексеев.
Война продлилась несколько лет и в конечном итоге завершилась освобождением от германской оккупации целого ряда стран.
Представители Центральной городской библиотеки им. Липатова В.В. организовали для сотрудников отдела выставку, продемонстрировали литературу из архивов, а также познакомили участников акции с электронными базами. Одна из них – «Подвиг продолжается». В ней собраны материалы как о Героях Советского Союза, Российской Федерации, так и Героях СВО.
«Буквально недавно мы отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, теперь готовимся к круглой дате – 80-летию, юбилею. За минувшие годы выросло четыре поколения, но как мы видим… то, с чем сражались наши деды – не уничтожено до конца. Я считаю мы обязаны помнить о тех трагических днях и о предках подарившим нам мирное небо над головой. Помнить о моменте, когда началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и унесла более 26 миллионов жизней…такие страшные события и такие войны – не должны повторяться»,- высказался начальник Управления по делам молодежи и воспитательной работе Александр Карначёв.
Также в ходе встречи прошла музыкальная викторина с песнями военных лет. Представители библиотеки организовали выставку книг знаменитых писателей-фронтовиков и произведений о подвигах солдат. После ознакомления с выставочными экспонатами и прочтенной лекции о событиях 1941-го года, вкладе нашего города Улан-Удэ в Великую Победу – всем присутствующим раздали свечи, а также предоставили возможность разместить их рядом с импровизированным памятником Неизвестному Солдату.
«Это было очень трогательно. Сотрудники поставили зажженный свечи, после чего мы объявили минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну»,- трепетно подытожила Валентина Иванова.
В оконцове благотворительной акции «Свеча памяти» сотрудники Улан-Удэнского Линейного отдела МВД России на транспорте совместно с ветеранами, состоящими в «Боевом братстве», переделали солдатам СВО гуманитарную помощь.
Фото: Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте.