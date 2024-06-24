Общество 24.06.2024 в 12:13

Бурятия проведет столетний Сурхарбаан

Делегаций из других регионов на нем не будет
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия проведет столетний Сурхарбаан
29-30 июня в Улан-Удэ будет проведен Сурхарбаан-2024. В этом году исполняется 100 лет с момента проведения первого советского Сурхарбаана. Поэтому событие грядет знаменательное. Однако, по словам организаторов праздника, в отличие от Сурхарбаана столетней давности, делегаций из Иркутской области и Забайкальского края на этот раз не будет.

29 июня на Республиканском ипподроме в Улан-Удэ состоятся скачки на 9 дистанциях. Кроме того, будет организовано троеборье (борьба, стрельба из лука, скачки). С учетом троеборья, конных забегов, суммарно, их окажется 10. Федерация конной стрельбы из лука продемонстрирует этот малоизвестный вид спорта. Кроме того, будет организовано поднятие ловчего шеста.

Основная программа намечена на 30 июня на улан-удэнском стадионе «Центральный». Там пройдут соревнования среди борцов, лучшего стрелка выявят среди лучников. Также пройдут соревнования по бурятским шахматам, ломанию хребтовой кости, гиревому спорту и т. д. Финалы планируется организовать в 16 часов.

Всех пришедших также порадует культурная программа. 29 июня главным ее участником станет известная группа «Намгар». А 30 июня на «Центральном» пройдет «культурное» соревнование между делегациями районов Бурятии и трудовыми коллективами. Будут концертные номера, состоится праздничное шествие. Пройдет выставка-ярмарка продукции бурятских ремесленников, можно будет приобрести народную и стилизованную одежду, украшения, сувениры и другую продукцию.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»
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с 18 по 24 июня

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